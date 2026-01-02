偏鄉醫院衛星計畫正式啟航 北榮新竹分院邁向新里程
臺北榮民總醫院新竹分院2日正式啟動「偏鄉醫院衛星計畫—偏鄉醫師支援啟航」，計畫以「偏鄉醫院為核心、鄰近衛生所為衛星」的整合模式，結合醫療、與公共衛生資源，透過穩定醫師支援與團隊合作，強化偏鄉地區醫療可近性，讓醫療不再因距離而中斷，展現該院以具體行動投入偏鄉醫療、守護基層健康的決心。
計畫以「偏鄉醫院為核心、鄰近衛生所為衛星」整合模式，結合醫療、與公共衛生資源，透過穩定醫師支援與團隊合作，強化偏鄉地區醫療可近性，讓醫療不再因距離而中斷，落實「醫療走進生活、健康走進社區」的核心理念。
本次啟航活動首站於北埔鄉衛生所舉行，隨後前往寶山衛生所，由新竹分院陳曾基院長率領醫療、行政及護理團隊，攜手新竹縣政府、衛生局、地方民意代表、衛生所主管及社區代表，共同見證偏鄉醫療支援的重要里程碑。
陳曾基院長於活動中表示，偏鄉醫療並非短期支援即可解決，必須透過制度化與長期投入，才能真正改善基層醫療環境。透過「偏鄉醫院衛星計畫」，不僅提供穩定醫師支援，更結合與人才培育機制，建立可長可久的偏鄉醫療合作模式，讓偏鄉居民在熟悉的社區中，也能獲得安心且具品質的醫療照護。
