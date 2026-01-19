偏鄉長輩復健路迢迢！扶輪社與醫療院所攜手 補位長照交通缺口

員郭醫院郭亭亞醫師（左）關心偏鄉長者就醫狀況，傾聽他們的實際需求，期望透過交通補助機制，協助長者持續接受治療。 圖：員郭醫院／提供

[Newtalk新聞] 現行長照交通補助每月通常僅核定 4 趟，難以支應中重度患者一週多次的回診需求。台北市永恆扶輪社與員郭醫院為此啟動補助計畫，除了直接補貼弱勢長輩的就醫車資，更培訓專業司機與照服員，確保偏鄉長輩不因交通受阻而延誤療程。

許多住在彰化偏遠地區的民眾，雖然有復健需求，卻常卡在「沒車、沒人陪」而無法就醫。根據現行長照體制，大多數個案每個月只能獲得 4 趟交通補助，但對於中風、骨折術後或患有退化性關節炎的病人來說，一週往往需要往返醫院多次，現有的點數根本不敷使用。不少長者因無法負擔額外車資或找不到接送人力，只能被迫待在家中中斷治療，導致身體功能快速退化，甚至影響生活自理能力，加重家庭照護負擔。

針對這項長照制度尚未周延的痛點，台北市永恆扶輪社與長期投入彰化偏鄉醫療的員郭醫院，在市議員張錦崑支持下，共同啟動「復健交通小隊課程暨弱勢族群就醫車資補助計畫」。該計畫核心在於建立「補位機制」，專門撥款補助經濟弱勢與偏鄉長者的超額交通費。此外，計畫同步納入司機與照服員的培訓，提升其在載送過程中的安全維護與照護知能，確保長輩能平安抵達醫院，完整走完每一段復健療程。

這項計畫的發起人、台北市永恆扶輪社社長王沛昀本身是員林人，北上工作多年後選擇回饋故鄉。她指出，推動此計畫的關鍵在於員郭醫院郭亭亞醫師的一句話：「臨床上最困難的，往往不是醫療，而是病人來不了。」王沛昀認為，在公部門制度完全到位前，民間力量應率先補強第一線，讓醫師能專心診治，不讓交通問題變成復健路上的絆腳石。

參與引薦資源的萬澧國際有限公司技術長李宥徵表示，從其長期接觸慢性病醫療設備的經驗觀察，交通與陪伴往往是高齡就醫最容易被忽略、卻也最致命的環節。市議員張錦崑與張愉婕也同步指出，缺乏交通支持，再好的在宅醫療或照護政策都難以落實。此次透過扶輪社與民間醫院攜手，能讓服務更貼近長者的實際生活需求。

目前台灣已進入超高齡社會，65 歲以上人口比例突破 20%。彰化縣的老化情況尤為顯著，部分偏鄉行政區的高齡比例甚至直逼四分之一。隨著獨居人口增加，中風、糖尿病併發症及肌少症等慢性病盛行，穩定就醫已成為地方社會急需解決的問題。

計畫推動期間，除永恆扶輪社全體社友支持外，亦獲得捐款人曾添富先生襄助，並有台北和平、永平、承平、想像、永心及新北安心護照等友社共同響應。這項由民間發起的行動，目標是發揮示範效應，呼籲更多團體關注超高齡社會的交通與醫療斷層，為偏鄉高齡者打造更完善的社會守護網絡。

台北市永恆扶輪社與員郭醫院啟動補助計畫，補助弱勢長輩就醫車資並培訓專業司機，確保偏鄉長輩不延誤療程。 圖：員郭醫院／提供