偏鄉預算增 侯友宜拚地方建設

新北市長侯友宜（站立者）20日前往石門區公所召開行動治理座談會，盼偏鄉人口回流，打造永續宜居家園。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜20日率市府局處團隊至北海岸，與石門及三芝區里長行動治理座談。侯致詞時提到，石門及三芝山海景觀資源豐富，是青春山海線重要節點，市府除積極攜手中央投入資源，也寬列偏鄉預算，希望支援偏鄉地方建設，讓人口回流，會與中央持續推動合作，把建設做到位，成為久住、永續的宜居家園，符合市民期待。

侯友宜表示，今年行動治理比較早，因為市府預算通過，雖然新北市的統籌分配稅款在全國平均人均預算還是最低，但先求有再求好，今年預算編列比往年多，讓區公所寬列預算，往年只有2.1億元，今年編3.1億元，多了1億餘元以支援較偏鄉的區公所，給予鼓勵支持，讓地方建設標案可以及早招標，符合大家對市政建設的期待。

侯友宜在石門行動治理座談會上提到，新北市這幾年進步非常快，但偏鄉的感受沒有像都會地區那麼高，偏鄉人口面臨老化，石門區總人口9994人，0至14歲只有637人，僅占6.37％，少子化問題嚴重，希望透過預算增多，讓偏鄉人口回流，這是推動建設最大的信念。

三芝區於民國113年受山陀兒颱風影響，區內多處道路發生嚴重坍方，目前災後復建工程整體進度已達97％，恢復交通安全與居民生活品質，並已完成新庄自行車公園、兒三公園、雙連石滬步道及景觀平台（第一期）、淺水灣環境改善等工程。

民政局長林耀長表示，自108年至114年行動治理座談會，石門共列管38案，已完成37案，達成率97％；三芝共列管78案，已完成74案，達成率95％，市府將持續與里長攜手合作，努力解決市民的問題。