偏鄉「變身小小聯合國」 義大國際生用行動為孩子開世界之窗
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】12 月3日南投縣國姓鄉的山谷化身為一座小小聯合國!義守大學國際學院國際傳媒及娛樂管理學系張姮燕教授帶領來自11個國家的國際學生走進福龜國小，共同舉辦「福龜國際學習日」，將期末成果化為跨越語言、文化與世代的行動教育。義大學生以課堂所學為基礎，親手規劃主題、設計活動、撰寫行銷企劃並拍攝剪輯花絮，讓「做中學」在偏鄉落實、生根，透過11國文化的串連與交流，期望為孩子們開啟更高、更遠的學習視野，讓世界走進教室，也讓孩子的世界因此更加寬廣。
活動現場宛如縮小的世界舞台，來自印尼、泰國、越南、匈牙利、英國、美國、貝里斯、聖文森等國家學生化身文化大使，以全英語介紹家鄉的問候語、代表符號與日常趣事，並親手送上各國小禮物，讓文化不再只是課本上的抽象名詞，而是孩子手中的驚喜、耳邊的笑聲與眼前鮮活的面孔。戶外闖關活動更將世界濃縮進遊戲之中，孩子們伴隨著音樂奔跑、動腦、挑戰自我]己，每通過一關便獲得象徵多國文化的紀念小物，彷彿收集到人生第一本「國際護照」。活動尾聲，聖誕老公公驚喜現身，歡笑與驚呼聲迴盪整座山谷。午餐時師生圍坐共享時光，讓文化理解在最自然的互動裡悄然延伸，為這場國際日畫下溫暖的句點。
義守大學國際學院的「福龜國際學習日」，不僅彰顯學生在企劃、執行與跨文化交流上的優異能力，也呼應義大長年推動的國際化願景。義守大學自 2009 年成立國際學院以來，匯聚來自世界各地的青年，共同打造多語、多視角、多文化共學的校園環境。義守大學國際化辦學的努力持續獲得全球肯定，2025年義守大學於世界大學排名中心(CWUR)中名列全球前 8.3%，並已連續七年進榜，展現其在教學品質、研究實力與國際競爭力上的深厚基礎。同時，學校在醫學科技、生物科技與社會科學等領域積極推動跨國研究合作，持續提升台灣高等教育在國際學術舞台上的能見度。
「福龜國際學習日」是義守大學將國際化向下紮根、延伸至社區的最佳實踐，讓世界不僅停留在大學校園，更能真正走進孩子的日常與生命。張姮燕教授表示，學生們用行動證明了跨文化理解的力量；參與學生們也分享：「看到孩子的笑容，就知道所有的準備與辛苦都值得。」這一天，世界與孩子的距離被悄悄拉近，而義守大學也再次展現-真正的國際化，不只是一串排名，而是一份能在台灣土地上被看見、被感受、被記住的溫度與連結。（圖╱義守大學提供）
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 188
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 6
130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 6
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
佳德鳳梨酥驚見"黑色異物" 業者稱"無法確定來源"調查中
生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導台北伴手禮名店"佳德鳳梨酥"，遭民眾投訴，上週四購買一盒鳳梨酥產品內，竟出現黑色不明異物，向業者反應後卻只收回檢查，重新補寄新品一，完全沒有說明或補償。店家聲稱並不清楚黑色異物是什麼來源，正在查明當中，今天（9日）上午北市衛生局已派員稽查，若有違規將依食安法開罰。佳德鳳梨酥上午一開門營業，店門口大排長龍，幾乎人手一袋鳳梨酥，但現在卻爆出食安疑慮。撕開鳳梨酥包裝，酥皮上竟然藏了一塊"黑色異物"，消費者說嚇壞了。非常不滿，在店家Google留下一顆星評論，還發文抱怨，12/4買了一盒鳳梨酥，店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流東西收回去煙滅證據，就不了了之，這種40年老店的，衛生真不敢讓人再碰。佳德鳳梨酥排隊人潮。（圖／民視新聞）當事人江小姐：「照道理說應該是整批都有問題，應該那個東西是整批做出來的，對，那我把我剩下的都退還給他，他再把我那三顆沒有拆封過的，再退還給我，這樣就說處理好了。」佳德鳳梨酥店長張教盈：「沒有辦法確定(黑色異物)，來源是什麼，我們應該說一開始有跟客戶接洽，他也同意說我們補寄新品給他，可是我們後續他，他希望我們退費給他，他也不接受，我們目前真的工廠都已經全部清查之後，還是沒有查到這個來源是什麼。」業者聲稱，不清楚黑色異物來源，並拿出9號上午衛生局的稽查報告，自證清白，目前調查結果尚未出爐。業者曬出衛生局稽查報告。（圖／民視新聞）民眾：「那麼多年都不會有這種情形’，反正我都沒遇過。」民眾：「當然要注意(食安)，就要考慮啦，也不一定要吃。」北市衛生局食藥科長林冠蓁：「台北市衛生局已派員前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及44條，處6萬到2億員罰鍰。」衛生局強調，若違反食安法相關規定，將令業者限期改善，未改善最高可處2億元罰鍰，老牌伴手禮名店爆出食安危機，恐怕也讓消費者心驚驚！原文出處：佳德鳳梨酥藏「黑色異物」 業者回應了、北市衛生局派員稽查 更多民視新聞報導【有片】日本強震高市早苗徹夜坐鎮 台灣旅客捨身護電視日網友大讚日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房
彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 發起對話
吾居吾宿、天王星花蓮強震倒塌 設計師竟是同一人｜#鏡新聞
去年0403大地震，花蓮天王星大樓倒榻，造成1死4傷。檢方發現，建物偷工減料導致抗震力不足，是造成大樓倒塌的主因。因此依過失致死罪，起訴營造商還有設計師，請求從重量刑。被起訴的曹姓建築師，因為移居國外多年，已經被發布通緝，驚人的是2018年的0206大地震，倒塌的吾居吾宿大樓，建築師也是同一人。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷
台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
板橋府中恐怖氣爆！「定食8」驚爆6傷 玻璃噴20米
新北市板橋區府中商圈今(8)日凌晨驚傳氣爆！2樓連鎖餐廳定食8發生氣爆，強大力道讓整層炸爛，外牆殘骸碎片噴濺，造成6人受傷，1人拒絕送醫。附近的店家目擊整起意外心有餘悸，說當下整棟樓都在晃動並伴隨巨大...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄羅天義槍擊案 專案人員：電影能看到的情節都用上了
高雄槍擊案引起社會關注，警方追查發現，犯罪首謀從4月間開始策畫，且找來互不認識的五大集團參與，甚至委託徵信業者早在半個月前，就在羅姓死者住家外電線桿設置遠端監視器，犯案後設置17處斷點幫助槍手楊云豪偷渡逃亡，專案人員說，「電影上能看到的情節都用上了」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中太平偷到霧峰！ 慣竊鎖定車內財物「隨機開車門」下手
台中市 / 綜合報導 台中1名無業男子，在透天厝社區隨機開啟車輛的車門，只要發現沒有上鎖，就潛入駕駛座偷走現金與手機，一家一家偷，從太平十九甲地區，一路偷到霧峰區，行徑相當大膽，行竊的過程，都被監視器拍了下來，寧靜的社區，卻在家門口接連發生竊案，讓當地民眾人心惶惶，警方掌握犯案機車的車籍資料，迅速將竊賊逮捕法辦。 男子戴著帽子口罩，走進透天民宅的車庫，自動感應的燈光亮起，這名男子抬頭看了監視器鏡頭，接著打開轎車的車門，彎腰到駕駛座裡面東西偷到手，馬上就走，這名男子還偷不夠，他半夜在小巷子裡，隨機開啟轎車的門把，一家偷過一家，看哪個沒鎖就成為下手的目標，台中太平區長億12街，最近發生好幾起竊案，當地居民人心惶惶，在社區群組通報災情， 當地民眾說：「幾乎每一台(車門門把)都去拉，車內有財物損失啊，錢，現金啊，車內現金被拿走，還有行動電話這樣。」警方調查，39歲李姓男子，7日半夜2點多，在太平十九甲地區，民眾住家的車子內，偷走1萬元現金以及2支手機，過了2天他行徑更大膽，大白天騎車到3公里外，在霧峰區甲園街尋找目標，偷走車內2萬8千元的現金，調閱監視器一查，犯案的都是同一人，受害民眾說：「鬼鬼祟祟啦，手套都已經戴著了，現在都不敢放啊，什麼都不敢放。」嫌犯騎乘機車犯案，上午才偷完，警方掌握車籍資料，當天下午就抓到人，台中市霧峰警分局十九甲派出所所長黃思融說：「大里區甲園街45巷旁的汽車，遭不明行為人，徒手開車門行竊，損失新台幣2萬8千元整。」警方查出，無業的李姓男子平常居無定所，有多起竊盜前科，還好已經迅速落網，被依竊盜罪嫌移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話