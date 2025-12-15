偏頭痛不再一痛就吃藥？中醫針灸有助長期預防

30歲的陳小姐是一位上班族，每到月經前兩天左右，就會開始出現右側太陽穴處的搏動性疼痛，疼痛嚴重時常請假在家休息。經過中醫針灸治療，並配合中藥服用後，偏頭痛發作頻率逐漸減少，疼痛強度也逐漸下降，生活品質改善許多。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師周文程指出，透過中醫針灸與中藥治療，能有效預防偏頭痛發作，協助病友減少對止痛藥物的使用，提供更安全、副作用更少的治療選擇。

偏頭痛對年輕女性影響大 可能持續三天而影響生活與工作

周文程醫師解釋，偏頭痛是一種常見的神經血管性疾病，也是全球50歲以下族群失能的重要原因，對年輕女性的影響尤其明顯。發作時病人會感受到單側、搏動性的劇烈疼痛，這種痛可能持續數小時甚至長達三天，而且經常伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，嚴重干擾日常生活與工作表現。許多偏頭痛病友雖然靠吃止痛藥來緩解發作時的疼痛，卻也擔心長期服藥可能的副作用。

廣告 廣告

針灸治療偏頭痛已獲臨床實證 有效果且副作用低

周文程醫師說，研究發現，針灸能調節大腦中的疼痛處理網絡，降低與偏頭痛發作密切相關的神經傳導物質（降鈣素基因相關肽，CGRP）以及發炎物質的濃度，減少大腦對疼痛訊號的過度反應現象。針灸治療偏頭痛近年來已獲得更多研究實證的支持。2016年發表於國際權威醫學資料庫《考科藍系統性文獻回顧》的研究，統整了22項隨機對照試驗、近5,000名偏頭痛病人的資料，結果顯示，針灸做為預防性治療，效果優於安慰劑或假針灸，而且與常規預防藥物相比，針灸的副作用更少。

2020年發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的另一項多中心隨機對照試驗更進一步驗證針灸的效果。這項隨機對試驗納入了150名偏頭痛病人，將其分為針灸治療組與偽針灸對照組（使用不刺入皮膚的鈍針）。針灸組使用風池、率谷、太陽、合谷、太衝等穴位，治療八週後發現，接受針灸治療的病人，每月偏頭痛發作天數平均減少了3.9天；針灸組的效果明顯優於偽針灸組，具有明顯的療效。此外病人的疼痛程度減輕，生活品質也獲得改善。

擔心長期止痛藥副作用 可考慮以針灸治療偏頭痛

周文程醫師表示，對於發作頻繁、或是想減少止痛藥物使用的偏頭痛病友，針灸提供了一個安全、有效的治療新選擇。建議病友諮詢專業中醫師，討論將針灸納入整體治療計畫，以更安全、長效的方式減少頭痛困擾，改善生活品質。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.常頭痛別只吃止痛藥！營養師推薦「4大舒壓營養素」，從飲食改善偏頭痛體質

.偏頭痛有救了！臺灣團隊突破性發現血液生物標記，全球首度精準診斷邁向實現