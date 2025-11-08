偏頭痛不是小毛病！台灣200萬人受困 醫揭女性高3倍、每年恐少賺1.3個月
頭痛只痛一邊才叫偏頭痛？頭痛能忍就忍，儘量不要吃止痛藥？同一種類的頭痛藥吃久了，越吃越沒效？．．．．．．這是許多有偏頭痛困擾的人心中的疑問，這也顯示有偏頭痛問題的人真的很多。的確，根據《全球疾病負擔研究》報告指出，過去30年以來，偏頭痛高居導致失能疾病的第二名，在50歲以下青壯年族群中甚至排名第一，影響全球大約10～20%的人口。
在台灣，根據統計，有200萬人左右有偏頭痛的問題，女性發生機率比男性來得高，全台女性偏頭痛的比率為14.4%，是男性的3倍之多；尤其容易出現在20～50歲的女性族群，每5人就有1位患有偏頭痛。除了造成生活品質下降之外，頻繁發作的偏頭痛，更容易合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。神經內科醫師特別呼籲，偏頭痛不只是一個症狀而已，而是一種需要治療的慢性疾病。
根據台灣年輕病友協會公佈最新「113年偏頭痛認知研究大調查」顯示，73%受訪者表示會不定時頭痛，有67.5%的頭痛患者須請假在家休息，而且平均每人一個月會請3.22天病假，每月因頭痛導致的經濟損失為5,156.6元，每年約減少1.3個月的收入；另有68.7%的頭痛患者，會花錢尋求改善頭痛的方法。簡單來說，頭痛不僅影響生活品質，還會讓荷包受損。
雖然有9成受訪者認為，偏頭痛可能會嚴重影響個人生活，甚至導致失能，而且偏頭痛也是全球50歲以下失能原因第一位，但卻仍有3成受訪者認為，偏頭痛只是身體不適的症狀而已，痛起來吃止痛藥就好，未必需要就醫並治療；更有超過5成受訪者不知除了吃止痛藥外，預防性治療可以降低偏頭痛的發作頻率。
