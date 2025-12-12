偏頭痛只能忍? 醫師以自身經驗鼓勵病友：選對科別治療讓生活重回正軌
對許多長期頭痛的人來說，早已不只是偶爾發作，而是在生活中高頻度地反覆出現、牽動工作、情緒與睡眠的嚴重困擾。高雄長庚醫院神經內科蔡孟翰主治醫師指出，臨床上8、9成偏頭痛患者在確診前，都曾以為自己只是一般頭痛，甚至多年來在不同科別間求診、拖了好幾十年，卻始終沒有找到解決方法。蔡孟翰醫師也坦言，自己過去就深受偏頭痛困擾，因此更能理解患者「明明頭很痛，卻怎麼看都找不到原因」的無力感。
圖/高雄長庚醫院神經內科 蔡孟翰 主治醫師
忍痛與濫用止痛藥都會讓偏頭痛惡化
許多人常以為偏頭痛就是「比較痛的頭痛」，但兩者仍有差異。蔡孟翰醫師提到，偏頭痛常與體質、家族傾向、神經敏感性相關，除了頭部單側或雙側的搏動性疼痛之外，也可能伴隨怕光、怕吵、噁心想吐等，比較嚴重者一週可能也會有2天以上的不適，有些患者因為症狀反覆，生活品質嚴重被影響或無法工作必須臥床休息。
偏頭痛的診斷並非靠單一檢查，而是要由專科醫師根據完整病史與症狀判讀，通常臨床上，若出現像是頭痛頻率逐漸增加、1週發作2次以上、原本有效的止痛藥開始無效、間歇性頭痛突然變成幾乎天天痛，或頭痛伴隨神經學異常症狀，就建議前往神經內科診療。
許多民眾習慣頭痛就吞止痛藥，蔡孟翰醫師指出，偏頭痛並不是靠「硬撐」或「靠藥」就能解決。長期忽略偏頭痛可能讓大腦對疼痛訊號越來越敏感，造成慢性偏頭痛；若因為焦慮而頻繁使用止痛藥，甚至可能產生「藥物過度使用性頭痛」，使原本的偏頭痛變得更難治療。
他分享，有病患就因為習慣性依賴急診治療，短時間內反覆回診，卻一直沒有真正改善，最後接受神經內科完整治療方案後，頭痛天數才逐漸下降。另有患者長期因偏頭痛濫用止痛藥，甚至已經出現腎功能負擔，經醫師介入治療後才逐步恢復。因此真正安全有效的方式是接受神經內科的專業評估，找出自己的頭痛類型與治療方式。
神經內科讓診斷、治療、用藥都能更精準
蔡孟翰醫師強調，偏頭痛屬於神經系統問題，因此最適合由神經內科來處理；在診斷時，醫師會從病史、發作情境、疼痛型態、伴隨症狀等進行判讀，必要時再安排腦部影像或神經學檢查，評估危險性頭痛的可能性。確認後，再依患者的發作頻率與嚴重度，區分急性期用藥與預防性治療。
蔡孟翰醫師說明，神經內科除了使用一般止痛藥，更熟悉偏頭痛專用的急性或慢性預防性治療藥物，例如專門針對偏頭痛發作期設計的藥物，以及近年出現的CGRP 相關新療法；同時也會依照發作頻率、嚴重度及共病情形，討論是否需要預防性用藥，讓整體頭痛天數或程度獲得真正改善。
在偏頭痛治療過程中，「頭痛日記」也相當重要。頭痛日記當中會有頭痛日期、痛多久、痛在哪裡、當時在做什麼、吃什麼藥、是否有效……這些看似零碎的資訊，是醫師判斷是否需要調整用藥、已有過度使用止痛藥、是否正在惡化的重要依據。透過這些紀錄，也能找出潛在誘發因素，如熬夜、荷爾蒙變化、特定飲食、壓力、睡眠不足等，讓治療更具方向性。
圖/頭痛日記
蔡孟翰醫師也分享，他自己年輕時就曾被偏頭痛困擾，因此非常能同理病人的無力感，一直到採用精準治療的方式，讓他這幾年偏頭痛獲得很大的改善；也有護理同仁多年來因工作造成生活作息影響與心理壓力之下受苦於偏頭痛，幾乎也是與止痛藥為伍，一直到以預防性用藥治療後，已可維持2、3個月不發作。
目前預防性用藥有很多方式，包含原本用在血壓、情緒或癲癇上的藥物，或者單株抗體藥或小分子藥物等，只要在劑量與監測上安排得宜，都可以發揮穩定偏頭痛的大腦神經的效果；近年更出現針對偏頭痛治療路徑設計的CGRP類藥物，對於長期嚴重、傳統藥物效果不佳的患者，更是一個新的選擇。
他提醒民眾，偏頭痛不是小毛病，忍痛不是良好的解決方法，如果基層診所無法改善症狀，都能透過健保的轉診制度，讓患者順利銜接更完整的神經內科照護。當發現頭痛已經干擾生活、工作、人際關係，或已經要常備止痛藥才能度日，那表示就一定要被「好好治療」。
現在已經許多武器可以幫助偏頭痛病患得以治療。從生活調整、預防性治療，到新一代的偏頭痛用藥，都能視需求搭配使用；只要找對科別、找對醫師，偏頭痛都有機會被控制，找回「腦袋輕鬆」的舒服生活步調。
圖/高雄長庚醫院神經內科 蔡孟翰 主治醫師
