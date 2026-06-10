偏頭痛大增中風機率！醫曝「2類患者」更慘：6倍中風風險

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記者施春美／台北報導

許多人有偏頭痛困擾。（示意圖／記者簡浩正攝影）

許多人有偏頭痛困擾，醫師鄭淳予表示，一項最新研究發現，「有預兆偏頭痛」的人，缺血性中風的風險顯著增加 73%。男性無論有無預兆，45~72 歲、有偏頭痛的男性，中風風險超過 3.5 倍。此外，有偏頭痛的年輕女性，若又使用「含雌激素的口服避孕藥」或抽菸，中風風險可能上升到6倍以上。

神經內科醫師鄭淳予在其臉書表示，發表於今(2026)年6 月美國神經學學會期刊《Neurology：Open Access》的最新研究，追蹤 萬1,381 位 45歲以上、一開始沒中風的成人（其中1,130 位有偏頭痛），平均追蹤 6.4 年，有2個重要發現：

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1. 有預兆偏頭痛中風風險明確：「有預兆偏頭痛」的人，缺血性中風的風險顯著增加 73%。

所謂「有預兆偏頭痛」是一種頭痛型態，常在頭痛還沒開始前，就先出現徵兆，視覺預兆最常見：例如眼前出現白色閃光、鋸齒狀亮線、黑影，少部分人會有肢體麻木、無力或講話卡卡等症狀。

2. 中年男性風險高：不論有無預兆，45-72 歲、有偏頭痛的男性，中風風險超過 3.5 倍。

偏頭痛和中風關聯，最早也最強的證據，就在「年輕女性族群」。

1. 台灣本土資料：45 歲以下女性偏頭痛者，中風風險約 3.4 倍，其中有預兆者、風險更高約為4.6 倍。

2. 危險組合要當心：有偏頭痛的年輕女性，若又使用「含激素的口服避孕藥」或抽菸，中風風險可能上升到6倍以上。

​至於上述的原因為何，鄭淳予表示，她曾參與國內的研究團隊的篇研究，發現20~50 歲、年輕偏頭痛病人的血管發生改變：

​• 心血管功能變異：即使手臂量到的血壓正常，偏頭痛病人靠近心臟的「中央血壓」與「主動脈硬度指數」卻偏高。

​• 腦部損傷增加：偏頭痛病人比一般人更易出現「腦白質病變」（大腦白質上的微小損傷），機會近3倍，是一種腦部小血管病變。

​•血管內皮功能異常：負責調控「血管內皮細胞功能」的微小核糖核酸，濃度比一般人高出約 6-7 倍。

​鄭淳予因此列舉3提醒：

提醒 1：3個族群要特別警覺，包括有預兆偏頭痛的人、有偏頭痛的中年男性、有偏頭痛且抽菸或使用含雌激素避孕藥的年輕女性。

​提醒 2：主動定期追蹤頭痛。要告訴醫師是否有預兆​，​這些資訊會影響偏頭痛分類，也會影響整體血管風險評估。

• 頭痛前會否看到閃光、黑影？

• 會否有麻木、講話卡卡、短暫無力？

• 頭痛有無變得和平常不一樣？

​提醒 3：顧好腦血管和心血管

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