偏頭痛天一冷就發作？醫揭「雙重誘因」引爆：3方法揪出身體健康警訊

15歲的林姓少女平時愛吃巧克力與各式甜食，常不按時用餐、長時間空腹，長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，爸媽以為它只是課業壓力大。就醫後確診為青少年偏頭痛，以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，透過多重整合照護，患者終於重返校園，正常學習及參與社團互動。











奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，偏頭痛不是大人的專利，少年的偏頭痛有時症狀會比較不典型，例如頭痛時間較短等，家長與老師常誤以為只是壓力大或太累。提醒民眾如果孩子頭痛是周期性、中重度、影響日常生活，且常伴隨畏光、怕吵，務必至神經科或神經內科就醫，及早診斷治療，有效控制病情。

廣告 廣告





高熱量美食、低溫是偏頭痛原因



楊浚銘說明，許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎會增加，這與氣溫驟降和氣壓變動有關，進而誘發或加劇頭痛。此外，冬天的飲食習慣也可能是個隱藏的地雷，不少人為了保暖，可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，包含酒、乳酪、巧克力等，都是已知的常見誘發地雷。

楊浚銘建議，在享受冬季美食同時，偏頭痛病友應建立飲食紀錄，留意特定食物是否會引爆頭痛，並保持均衡飲食與充足睡眠，以穩定病情。偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是頭，更牽動整體生活品質。





把偏頭痛當成「身體警訊」



楊浚銘提醒，面對偏頭痛，最好的策略不是戰勝它，而是學會與它共處，非藥物性的生活管理是許多病友最感興趣、卻也最容易迷惘的部分。所謂的「相處心法」，是指將偏頭痛視為身體給您的警訊，當它快要發作時，表示可能最近壓力太大、睡眠不足或忽略了某些誘發因子。

楊浚銘建議，預防偏頭痛發作可從以下方法開始著手：

建立「頭痛日誌」： 記錄發作時間、強度與當天的飲食、睡眠、壓力狀況，找出個人的誘發因子。

別讓焦慮加劇疼痛： 頭痛時保持冷靜，進行深呼吸或冥想，避免因害怕疼痛而產生更多焦慮，反而讓肌肉更緊繃。

規律作息：維持穩定的睡眠時間，這是最有效的預防方法之一。

此外，規律且適度的運動能有效預防偏頭痛。楊浚銘解釋，運動可以幫助身體釋放腦內啡，如天然的止痛劑般有效管理壓力，可選擇快走、慢跑、瑜伽等有氧運動，每週3～5次，每次約30分鐘；剛開始或發作當下應避免高強度、會憋氣或需要快速變換姿勢的劇烈運動，以免瞬間增加腦壓，應從低強度運動開始循序漸進，掌握正確的運動方式有效對抗偏頭痛。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

女性偏頭痛是男性3倍！北榮最新研究證實「2種荷爾蒙」兇手找到了

麥當勞「可樂搭薯條」改善偏頭痛？偏頭痛權威揭「1情況」可能有效



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為偏頭痛天一冷就發作？醫揭「雙重誘因」引爆：3方法揪出身體健康警訊