偏頭痛影響生活品質？醫：治療方式愈來愈多元，應及早就醫評估
中壯年本來是工作與家庭最忙碌的階段，不少人卻因反覆的偏頭痛而被迫影響日常生活。奇美醫學中心神經內科主任楊浚銘醫師指出，多數偏頭痛患者都有一段「頭痛」歷史，先靠成藥止痛一路吃了好幾年，或是家裡永遠備著幾包或者幾瓶止痛藥……但長期用錯方式處理頭痛，後果恐怕比想像中嚴重。世界衛生組織與全球疾病負擔研究已指出，偏頭痛是造成人體失能的嚴重疾病之一，對個人、家庭與社會經濟都有長遠影響。
圖/奇美醫院神經內科 楊浚銘醫師
「腦疼痛調節系統長期處在過度敏感狀態」
楊浚銘醫師說明，偏頭痛是一種神經系統疾病，典型偏頭痛多為中重度以上疼痛，發作時間約 4～72 小時，頭痛位置可能在單側頭部、前額或雙側，呈現抽痛或搏動感，走路、上下樓梯或彎腰都可能加劇疼痛。許多患者會伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵；部分人則會在頭痛前出現「預兆」，例如閃光、視野缺損、感覺遲鈍、說話困難、暈眩等神經系統症狀，代表大腦疼痛調節系統已處在過度敏感狀態。偏頭痛常見於正值工作黃金期的中壯年族群，部分病患也可能從青春期就開始影響生活。一旦發作，工作效率、睡眠、情緒都會受到全面牽動。門診中，許多人習慣忍痛或自行吃止痛藥多年，楊浚銘醫師指出，長期放任偏頭痛反覆發作，大腦會對疼痛訊號越來越敏感，從「陣發性偏頭痛」走向「慢性偏頭痛」。
若每次頭痛都靠止痛藥壓下來，就可能演變成「藥物過度使用頭痛」，藥吃越多，頭越痛。部分止痛藥若長期使用，也可能造成腎臟負擔，甚至影響血壓控制。
很多人第一次看門診就已「用藥過度」
「不少病人第一次來門診時，已經是頭痛變得很頻繁，止痛藥吃到效果變差，檢查發現腎功能也受到影響。」楊浚銘醫師說。因此，只要意識到頭痛已影響生活、或需要靠止痛藥才能維持日常，就應該把頭痛視為疾病、並尋求專科醫師協助。當懷疑自己有偏頭痛時，可以先試著寫「頭痛日記」當作看診前的準備，不需要寫得很複雜，只要記下像是：
－發作日期與時間
－疼痛位置與強度
－頭痛的性質(悶痛，抽痛，刺痛等等)
－持續多久、什麼情境下容易發作
－是否伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵、暈眩等症狀
－是否使用止痛藥、藥物種類、藥效如何
「完整的頭痛日記，就是幫助醫師找到最佳診斷及治療的捷徑。」楊浚銘醫師表示，也並非所有頭痛都是偏頭痛，也可能是頸椎問題、肌肉緊繃、壓力、情緒、甚至少數來自腦部出血或腫瘤。因此診斷需要醫師根據病史與神經學檢查來評估，必要時才安排影像檢查，避免過度檢查或忽略危險徵兆。
圖/奇美醫院神經內科 楊浚銘醫師
預防性藥物、新一代CGRP 療法帶來新突破
事實上，偏頭痛也已走向個人化精準治療時代。楊浚銘醫師說明，偏頭痛的治療可以分為兩大方向：一是「急性期止痛」，二是「預防性治療」。
急性期治療包括一般止痛藥與偏頭痛專用的急性期藥物；若發作頻率高、頭痛天數一個月大於四天以上（含四天）、或每次都嚴重到影響生活，就建議可以考慮預防性治療。
預防性治療會依照年齡、共病（如心血管疾病、情緒問題）、整體健康狀況進行評估。部分患者適合使用血壓或心律相關藥物中的特定成分、部分適合情緒穩定劑或抗癲癇藥物；也有人需搭配肉毒桿菌素注射。近年新一代 CGRP單株抗體的出現，更能明確阻斷偏頭痛的體內關鍵路徑，對於傳統預防性藥物效果有限、或副作用難以耐受的患者，是非常重要的突破。
楊浚銘醫師指出：「只要病人願意和醫師合作，大多數偏頭痛都能明顯改善，偏頭痛的管理，不是只靠藥物就能全部解決，還有規律作息、充足睡眠、適度運動、避免長期熬夜與過度壓力，對穩定神經系統非常重要；另外像部分患者對特定食物（如紅酒、咖啡因、巧克力、加工食品）較敏感，也可以透過頭痛日記慢慢觀察出自己的誘發因子。」
楊浚銘醫師鼓勵患者，不需要再默默忍耐，「偏頭痛是一種可以治療、也像三高一樣，是需要管理的慢性疾病。越早面對、越早治療，就越能找回原本的生活節奏。」
他也強調醫病溝通的重要性：若在治療過程中出現副作用、藥效下降或症狀變化，一定要回報醫師，而不是自行停藥或把藥物加量。只有透過患者的回饋，才能精準調整療程、找到最適合的治療方式。「偏頭痛絕對不是不能控制的病，只要找到正確的治療方法，就能重新掌握自己的生活。」
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為偏頭痛影響生活品質？醫：治療方式愈來愈多元，應及早就醫評估
