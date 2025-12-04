偏頭痛怎麼辦？30歲女「月經前2天」痛爆 中醫師1招助緩解
記者蔣季容／台北報導
不少人都有偏頭痛的困擾，一名30歲陳姓女子每到月經前2天左右，就會開始出現右側太陽穴處的搏動性疼痛，疼痛嚴重時常請假在家休息。經過中醫針灸治療，並配合中藥服用後，陳小姐的偏頭痛發作頻率逐漸減少，疼痛強度也逐漸下降，生活品質改善許多。
台北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師周文程指出，偏頭痛是一種常見的神經血管性疾病，也是全球50歲以下族群失能的重要原因，對年輕女性的影響尤其明顯。發作時病人會感受到單側、搏動性的劇烈疼痛，這種痛可能持續數小時甚至長達3天，而且經常伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，嚴重干擾日常生活與工作表現。
周文程說明，許多偏頭痛病友雖然靠吃止痛藥來緩解發作時的疼痛，卻也擔心長期服藥可能的副作用。透過中醫針灸與中藥治療，能有效預防偏頭痛發作，協助病友減少對止痛藥物的使用，提供更安全、副作用更少的治療選擇。
周文程分享，30歲的陳小姐是一位上班族，每到月經前2天左右，就會開始出現右側太陽穴處的搏動性疼痛，疼痛嚴重時常請假在家休息。經過中醫針灸治療，並配合中藥服用後，陳小姐的偏頭痛發作頻率逐漸減少，疼痛強度也逐漸下降，生活品質改善許多。
周文程說，針灸治療偏頭痛並非僅是經驗醫學，近年來已獲得更多研究實證的支持。2016年發表於國際權威醫學資料庫《考科藍系統性文獻回顧》的研究，統整了22項隨機對照試驗、近5000名偏頭痛病人的資料，結果顯示，針灸做為預防性治療，效果優於安慰劑或假針灸，而且與常規預防藥物相比，針灸的副作用更少。
周文程提到，2020年發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的另一項多中心隨機對照試驗更進一步驗證了針灸的效果。這項隨機對試驗納入了150名偏頭痛病人，將其分為針灸治療組與偽針灸對照組（使用不刺入皮膚的鈍針）。針灸組使用風池、率谷、太陽、合谷、太衝等穴位，治療8週後發現，接受針灸治療的病人，每月偏頭痛發作天數平均減少了3.9天；針灸組的效果明顯優於偽針灸組，具有明顯的療效。此外病人的疼痛程度減輕，生活品質也獲得改善。
研究發現，針灸能調節大腦中的疼痛處理網絡，降低與偏頭痛發作密切相關的神經傳導物質（降鈣素基因相關肽，CGRP）以及發炎物質的濃度，減少大腦對疼痛訊號的過度反應現象。
周文程表示，對於發作頻繁、或是想減少止痛藥物使用的偏頭痛病友，針灸提供了一個安全、有效的治療新選擇。建議民眾諮詢專業中醫師，討論將針灸納入整體治療計畫，以更安全、長效的方式減少頭痛困擾，改善生活品質。
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
塑膠微粒恐傷腦、罹癌！最新研究曝：人體糞便一天排出8000顆
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
8年84起長照殺人悲劇！身障團體轟「制度失能」 律師怒嗆衛福部
