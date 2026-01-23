偕同中選會被提名人拜訪立院 張惇涵：希望都能夠過關

行政院秘書長張惇涵今（23）天上午偕同中選會被提名人拜會立法院民進黨團和民眾黨團。 圖：周煊惠/攝

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵今（23）天上午偕同中選會被提名人拜會立法院民進黨團前受訪指出，行政院這次徵詢了三個朝野黨團，也透過跨黨派的推薦提出跨黨派、兼具理論跟實務的7位被提名人，今天會陸續拜訪民進黨團、民眾黨團跟國民黨團，希望朝野能夠為了年底的選務推動更順暢，在接下來的議事程序裡進行理性的討論，然後如期審查，希望都能夠過關。

張惇涵說，現在距離年底的九合一大選加上2028總統大選只剩下10個月左右的時間，行政院這次也徵詢了三個黨團，透過跨黨派的推薦提出跨黨派、兼具理論跟實務的7位被提名人，今天會陸續拜訪民進黨團、民眾黨團跟國民黨團，希望朝野能夠為了年底的選務推動更順暢，在接下來的議事程序裡進行理性的討論，然後如期審查，希望都能夠過關。

廣告 廣告

媒體再提問，關於游盈隆接任中選會主委的人事案，黃國昌曾說過，比較需要擔心被民進黨自己封殺，秘書長怎麼看？張惇涵回應，「我想，行政院的責任是提出被提名人，如何審議都要尊重立法院。每個黨團都有每個黨團自主的空間，這個都要尊重」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

霍諾德徒手爬101最大挑戰在在哪？本人親吐勘查狀況

台鐵訂票新制上路！3/3日起調增「個人訂票上限」至9張 來回最多共18張