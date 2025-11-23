偕同蘇貞昌參觀淡江大橋 蔡英文：中央地方合作典範
（中央社記者葉素萍台北23日電）前總統蔡英文今天說，她與前行政院長蘇貞昌一起參觀明年即將完工的淡江大橋，這座橋不僅展現台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。
蔡英文今天透過臉書發文表示，她之前說過，卸任後，要跟蘇貞昌一起到處看看，他們為台灣做的建設與改變。前些日子，工信工程總裁潘俊榮邀請他們，參觀明年即將完工的淡江大橋。網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。
蔡英文說，她要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。她也要謝謝中央政府，持續補助地方將近新台幣300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。
蔡英文認為，這座橋不僅展現台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。她期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多榮景，為台灣帶來更多關注。（編輯：蘇志宗）1141123
