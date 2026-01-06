偕張嘉郡考察雲林廚餘去化 江啟臣：台中升級循環經濟2.0 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

行政院拍板，將在明（116）年起全面禁止使用廚餘養豬，但台中市每日產生280噸熟廚餘，廚餘處理量能與配套措施，成為近期關注焦點。立法院副院長江啟臣5日在立委張嘉郡陪同下，前往雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察，實地了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式，為台中未來廚餘去化尋找方向，盼打造台中「永續旗艦城」。

江啟臣指出，廚餘去化問題不僅是單一縣市的環保課題，而是因應國家防疫政策所衍生的全國性議題。據環境部統計，台灣每日平均產生廚餘約2115公噸，其中超過6成用養豬去化，116年起全面禁用後，短期內勢必出現去化壓力，環境部有責任協助地方政府加速布建堆肥、能源化等替代方案，避免基層承受過大壓力。

江啟臣進一步說，台中市包含家戶、社區及餐飲事業廚餘，目前每日廚餘產生量約280公噸。市府提出「安心無餘計畫」，透過高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等方式，規劃每日可去化約266公噸，朝向在116年底前達成階段性平衡。然而，隨著台中人口持續成長、廚餘量增加，仍須思考更具韌性的中長期方案。

江啟臣表示，此行參訪南亞廚餘堆肥廠，其現行每日處理量約50至55公噸，最大量能可達每日60噸，去化量相當可觀，由雲林縣政府、台塑集團合作的PPP方案（公私協力夥伴關係），是全國少數具規模、成熟技術的廚餘去化示範場域。其結合生、熟廚餘的先進堆肥製程，並導入太陽能光電系統，將廚餘轉化為符合農業部標準的有機肥料，且整廠乾淨衛生，無一般堆肥廠惡臭，不只有效去化廢棄物，也落實低碳、循環經濟理念。

江啟臣也提到，台中市早在過去即有將廚餘轉化為有機資材的經驗，無論是早年社區「就是肥」計劃，或近年外埔綠能園區以沼渣製肥，均顯示台中具備推動廚餘循環再利用的基礎。未來可在既有量能上，進一步朝「循環經濟2.0」升級，將「淨零碳排」納入整體規劃，並結合校園食農教育，打造從源頭減量到末端再利用的完整閉環。

江啟臣強調，全面禁用廚餘養豬是防疫必要之舉，但政策落地不能僅靠地方單打獨鬥，中央與地方必須攜手，讓廚餘從問題變成資源，才能在守住防疫底線的同時，也為城市永續找到出路。

張嘉郡指出，她長期主張全面禁止廚餘養豬，不管是家戶廚餘，或是事業廚餘，只要進到養豬場，就是風險來源，都應該一併禁止。雲林縣自107年全面禁止廚餘養豬，縣府也與南亞廚餘資源化場合作，不只將縣內廚餘去化，更製成有機質材料及雲溉肥供民眾無償使用。

張嘉郡也說，期盼中央能參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，讓雲林經驗成為全國的重要參考。

