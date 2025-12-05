偕彰化民代全縣8區同步「遍地開花」 陳素月拚縣長提名 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／彰化報導

2026彰化縣長選戰提前升溫，爭取民進黨提名的立委陳素月今（5）日清晨動員縣內多位議員、代表，在全縣8個行政區同步站路口向通勤民眾問早，展現「遍地開花」的組織動員力。民進黨將於12月中旬以類初選民調決定提名人選，陳素月強調，以同步拜票方式提升能見度與支持度，她有信心在民調中脫穎而出。

明年彰化縣長初選，民進黨內共有4位人士投入提名角逐，將採「類初選」模式，在12月15日至18日期間擇一日進行電話民調。

陳素月今日舉行站路口行動，分別與彰化市議員楊子賢、鹿港議員藍駿宇、員林議員張欣倩、溪湖議員劉珊伶、田中議員詹琬惠、二林議員洪騰明、北斗代表黃偉志及和美特助周冠豪分頭出擊。

陳素月認為，這代表同步於彰化縣8個行政區站路口，與通勤民眾熱情揮手問早，展現「遍地開花」的強大團隊氣勢。她有信心透過8個行政區「遍地開花站路口」，一定可以爭取縣民支持、提升能見度。

陳素月表示，彰化需要一位熟悉地方、了解縣政需求、願意為下一代努力打拚的縣長，她過去在中央、地方累積完整政治歷練，未來若有機會擔任縣長，一定會全力推動地方建設，讓彰化不再被邊緣化。她也呼籲支持者屆時接到民調電話時，懇請回答「唯一支持陳素月」，讓彰化迎來真正的改變。

陳素月強調，民調結果將決定民進黨2026彰化縣長提名人選，儘管選戰進入白熱化階段，她仍維持一貫的基調，勤走基層、傾聽民意，積極爭取鄉親支持，一起為彰化的未來努力。

照片來源：陳素月辦公室提供

