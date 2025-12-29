偕曾淑懿會勘壽豐鄉農村再生成果 徐榛蔚優化社區打造舒適空間 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為全力推動農村再生計畫，花蓮縣府農業處今(29)日表示，花蓮縣長徐榛蔚日前在農業處長陳淑雯及壽豐鄉長曾淑懿的陪同下現地會勘壽豐鄉農村再生計畫工程成果，包含米棧社區及樹湖社區，全力優化花蓮鄉親的休憩環境。徐榛蔚也說，期待各項優化工程能為社區帶來舒適、友善的生活空間，提升居民幸福感。

徐榛蔚指出，花蓮縣近年積極打造社區共享的幸福生活，希望提升鄉親在休憩時各項設施的便利性，也期待各項設施的優化工程，能為社區帶來更舒適、友善生活空間，讓在地居民朋友及長輩能多走出戶外，提升社區生活環境品質。

其中，米棧社區活動中心周邊親水區暨古道整治工程經費近4百萬元，工程項目包含渠道內空間塊石填縫、新設鐵門、扶手、欄杆、護欄、取水設施、落葉枯枝集合區、植物種植及移植、平台重設及平台護欄等。

花蓮縣府說明，樹湖社區荖山三號橋綠美化工程近6百萬元，工程項目包含高壓磚鋪面、壓花地坪、停車格分隔標線、格柵路緣石、休憩桌木椅、新增安全護欄及自然步道塊石階梯等。

「呈現本計畫穩健推進、逐年深化的具體成果。」花蓮縣府補充，「農村再生計畫」自112年至114年，三年累計輔導社區執行55案，包含環境營造與設施工程19案、產業活化23案、文化保存11案、生態調查2案等。促進農村環境改善、公共設施建設、產業動能品牌曝光、文化及生態保育等多元面向。

