民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

台北市長蔣萬安今（17）日赴北士科T17、T18基地進行視察，正式宣告輝達海外總部將落腳台北。蔣萬安強調，輝達的進駐不僅對台北，對台灣更是極為關鍵且重要的一步，這代表全球市值最高的企業對台北投下了信任票。





蔣萬安表示，此前與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面時，對方已正式遞交投資意向書，這份文件象徵著全球市值最高企業對台北市的高度肯定與信任。

他認為，能有今日的豐碩成果，是台北隊自3年前上任開始，即以戰戰兢兢、毫不鬆懈的態度，每日加緊步伐推動市政所致；他細數北士科三年有成，從112年福國路銜接洲美快速道路引道啟用，113年區段徵收工程全數完工，到今年福星公園地下停車場啟用，以及明年福國消防分隊與福國社宅將相繼落成。

這些在交通、基礎建設及居住方面的一步一腳印累積，正是輝達最終選擇台北、落腳北士科的關鍵因素；蔣萬安也特別感謝台北市副市長李四川及市府局處同仁，不分晝夜、克服時差的持續溝通與協調，讓輝達得以順利進駐台北。







原文出處：快新聞／偕李四川視察北士科T17、T18基地 蔣萬安：輝達對台北投下信任票

