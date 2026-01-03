即時中心／顏一軒報導

總統賴清德昨（2）日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的陪同下，重回「陳定南紀念園區」緬懷政治恩師、前宜蘭縣長陳定南。賴總統表示，這裡是他政治啟蒙的重要起點，園區內保存了當年珍貴的演說影片和照片，展覽更重現當年的選舉戰車，推薦大家來宜蘭逛展，重新認識台灣的民主記憶與精神，並將這份信念，持續轉化為推動台灣向前的力量。





賴清德透露，在參觀過程中，他想起陳定南在1994年參選台灣省省長的那場「四百年來第一戰」；當時自己還在成功大學擔任醫師，因被陳定南的風骨感動，參與了台南市醫師後援會，有幸見證歷史。

快新聞／偕林國漳重返陳定南紀念園區 賴清德緬懷政治恩師

賴清德於陳定南紀念館前留影。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴總統盛讚，陳定南的勇氣與遠見，除了造就今日宜蘭優質的環境，也引領台灣走向全世界，成為「亞洲的民主燈塔」；現在，美、日、歐等國際社會紛紛站出來支持台灣，證明我國堅持民主、走向世界的路線是正確的。

他回憶，陳定南曾說，「這個社會公理式微，正義孤單，該是知識份子挺身而出，發揮道德勇氣的時候」，這是陳前縣長一生堅持民主、自由與人權的展現，同時也不斷提醒大家，要堅持這份不妥協的勇氣。

因此，賴總統推薦大家來宜蘭逛展，重新認識台灣的民主記憶與精神，並將這份信念，持續轉化為推動台灣向前的力量。







