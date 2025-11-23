偕蘇貞昌參觀淡江大橋 蔡英文讚許：中央地方合作典範

前總統蔡英文今（23日）發文透露日前與前行政院長蘇貞昌共同參觀淡江大橋；她讚許，這座橋代表中央地方攜手團結，是人民優先的合作典範。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

連接新北市淡水與八里的淡江大橋，預計於明年5月12日通車。前總統蔡英文今（23日）發文透露日前與前行政院長蘇貞昌共同參觀淡江大橋；她讚許，這座橋代表中央地方攜手團結，是人民優先的合作典範。

「我之前說過，卸任後要跟蘇貞昌一起到處看看，我們為台灣做的建設與改變。」蔡英文今突發文，透露日前受工信工程總裁潘俊榮邀請，參觀明年即將完工的淡江大橋。

蔡英文說，網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。

蔡英文表示，要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。

她也要感謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

蔡英文說，這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。

蔡蘇同台也讓網友留言表示「即使您們卸任了，還是持續地為台灣付出，有您們真好」、「謝謝小英總統為台灣付出，辛苦了」、「謝謝你們一起帶著台灣衝衝衝」、「我覺得小英回鍋選總統，綠的勝算應該蠻高的」。



