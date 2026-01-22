偕許光漢、阮經天兩大男神過新年 張鈞甯曝新年計劃：6位數紅包準備好
【緯來新聞網】緯來電影台「馬上‧旺」將從1月25日起至2月18日初二每晚9點天天強檔首播新片陪大家迎新年。其中由張鈞甯主演的《查無此心》、《瞞天過海》，將偕同阮經天與許光漢兩位男神一起飆戲過新年。
張鈞甯在《查無此心》、《瞞天過海》都有精彩演出。（圖／緯來電影台提供）
張鈞甯在《查無此心》中飾演警察，為了培養角色情緒，每天早上先哭過一輪再上工外，還刻意睡在道具車感受角色的狀態，這也是她相隔17年再跟好友阮經天合作，張鈞甯笑說：「小天超夠義氣，怕我在家幸福感爆棚演不出崩潰感，特地借我一間沒人使用的公寓讓我獨自醞釀培養情緒。」她甚至還把劇組的車借回來開去北海岸，睡在車裡。「當時我繞去停車場附近才找到一個停車位，整個晚上睡覺的過程很驚恐，沒有嘗試在外面車上過夜，可以去感受角色心裡有多悲傷，當下雖然睡得著、但滿疲憊的，還想說窗戶要留縫嗎？如果開窗碰到危險怎麼辦？很難得的體驗。」
阮經天拍《查無此心》時借公寓給張鈞甯獨居。（圖／緯來電影台提供）
而在《瞞天過海》中，張鈞甯則是入戲太深，甚至夢見自己殺人，「那陣子會常常做惡夢夢見自己殺人，我拿刀捅進一個人的身體裡，刀穿越骨骼肌肉，細到這種感受在夢裡都有，非常恐怖。」首次與許光漢合作就有不少對手戲與台詞，張鈞甯大讚許光漢角色準備到位，也爆料：「光漢每天上戲都會帶著一本小本本，以為是在看什麼小說，結果居然是整部電影對白的手抄本，也太敬業了。」
許光漢拍《瞞天過海》時，天天拿著整部電影對白的手抄本。（圖／緯來電影台提供）
今年過年張鈞甯將留時間在台灣陪家人過節、打麻將，至於是否要送出大紅包？她豪氣說：「家人一定是最大包的，七位數的帳戶平常就隨家人用，過年應該會包六位數的紅包象徵吉利，倒是麻將應該沒辦法打太久，因為大家年紀都有了，需要早睡。」
《查無此心》將於1/25(日)晚間9點緯來電影台首播；《瞞天過海》將於大年初二2/18晚間9點首播。此外，緯來電影台新春首播電影還包括2/1(日)晚間9點的《劇場版派遣女醫 X FINAL》、2/8(日)晚間9點動畫電影《濟公之降龍降世》、小年夜2/15(日)晚間9點《鬼才之道》、除夕2/16(一)晚間9點《封神第一部：朝歌風雲》、初一2/17(二)晚間9點《亡命機劫》等
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 13
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 81
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 59
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 15
被兒子點名最惡婆婆！維多莉亞用一張黑白照冷處理 被網解讀裝沒事
貝克漢家族風暴越燒越烈！長子公開指控母親在婚禮上的爭議行徑後，外界關注「貝嫂」是否正面回應。沉默多日的維多莉亞，終於在社群平台現身，卻選擇用一張黑白舊照「說話」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
相差17歲不是問題！吳奇隆甜寵劉詩詩：從今以後，我的一切都歸妳
演員吳奇隆和女星劉詩詩因拍攝《步步驚心》相識，劇中八爺對被貶入辛者庫的若曦承諾，一定會奪取帝位來娶她，誰料劇中的承諾變成現實版，戲裡揪心但戲外延續長情，兩人由銀幕情侶升級，他們也索性大方認愛：「我們很珍惜這份得之不易的感情！」，不得不讓人感嘆緣分妙不可言。《優活健康網》特摘此篇分享吳奇隆與劉詩詩的愛情故事。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 6
身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎
近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，甚至成為網路迷因瘋傳。就連宅男女神安心亞也跟風翻拍影片，不斷詢問「有靈動嗎？」畫面相當有趣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 7
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 17 小時前 ・ 67
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
曹西平追思會 乾兒子Jeremy準備特別禮物：最後的演唱會
藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日猝逝，享壽66歲，身後事經過曹家同意，交由乾兒子Jeremy負責。他生前與乾兒子共同投資飾品店，累積不少忠實客戶，在21日上午，Jeremy也透過飾品店的粉絲專頁發文，表示將在27日舉辦面向大眾的追思會，「只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 9
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景
「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
唐治平才重返演藝圈！深夜驚傳身體出狀況 網湧粉專打氣
唐治平才重返演藝圈！深夜驚傳身體出狀況 網湧粉專打氣EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事
愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5