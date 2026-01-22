偕許光漢、阮經天兩大男神過新年 張鈞甯曝新年計劃：6位數紅包準備好

【緯來新聞網】緯來電影台「馬上‧旺」將從1月25日起至2月18日初二每晚9點天天強檔首播新片陪大家迎新年。其中由張鈞甯主演的《查無此心》、《瞞天過海》，將偕同阮經天與許光漢兩位男神一起飆戲過新年。

張鈞甯在《查無此心》、《瞞天過海》都有精彩演出。（圖／緯來電影台提供）

張鈞甯在《查無此心》中飾演警察，為了培養角色情緒，每天早上先哭過一輪再上工外，還刻意睡在道具車感受角色的狀態，這也是她相隔17年再跟好友阮經天合作，張鈞甯笑說：「小天超夠義氣，怕我在家幸福感爆棚演不出崩潰感，特地借我一間沒人使用的公寓讓我獨自醞釀培養情緒。」她甚至還把劇組的車借回來開去北海岸，睡在車裡。「當時我繞去停車場附近才找到一個停車位，整個晚上睡覺的過程很驚恐，沒有嘗試在外面車上過夜，可以去感受角色心裡有多悲傷，當下雖然睡得著、但滿疲憊的，還想說窗戶要留縫嗎？如果開窗碰到危險怎麼辦？很難得的體驗。」

阮經天拍《查無此心》時借公寓給張鈞甯獨居。（圖／緯來電影台提供）

而在《瞞天過海》中，張鈞甯則是入戲太深，甚至夢見自己殺人，「那陣子會常常做惡夢夢見自己殺人，我拿刀捅進一個人的身體裡，刀穿越骨骼肌肉，細到這種感受在夢裡都有，非常恐怖。」首次與許光漢合作就有不少對手戲與台詞，張鈞甯大讚許光漢角色準備到位，也爆料：「光漢每天上戲都會帶著一本小本本，以為是在看什麼小說，結果居然是整部電影對白的手抄本，也太敬業了。」

許光漢拍《瞞天過海》時，天天拿著整部電影對白的手抄本。（圖／緯來電影台提供）

今年過年張鈞甯將留時間在台灣陪家人過節、打麻將，至於是否要送出大紅包？她豪氣說：「家人一定是最大包的，七位數的帳戶平常就隨家人用，過年應該會包六位數的紅包象徵吉利，倒是麻將應該沒辦法打太久，因為大家年紀都有了，需要早睡。」



《查無此心》將於1/25(日)晚間9點緯來電影台首播；《瞞天過海》將於大年初二2/18晚間9點首播。此外，緯來電影台新春首播電影還包括2/1(日)晚間9點的《劇場版派遣女醫 X FINAL》、2/8(日)晚間9點動畫電影《濟公之降龍降世》、小年夜2/15(日)晚間9點《鬼才之道》、除夕2/16(一)晚間9點《封神第一部：朝歌風雲》、初一2/17(二)晚間9點《亡命機劫》等

