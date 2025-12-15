做「豐滿假體」效果太好 艾怡良：一度捨不得拿掉

温昇豪領軍主演的《整形過後》開播氣勢驚人，首播就在公視頻道創下每分鐘最高收視0.56，詮釋媽媽桑「Hana」的艾怡良透露，角色的身形與自己差異極大，「我的角色上圍非常豐滿，我們特地做了胸部假體，穿戴花了不少時間，但效果太好了，甚至一度捨不得拿掉。」

《整形過後》艾怡良（右）飾演小三想扶正，為金主男友郭子乾（左）全身整形。（圖／六魚文創提供）

劇中 Hana 與郭子乾飾演的「游董」彼此牽動的情感既混亂又依賴，她回憶拍攝時必須全然相信對方就是「不能失去的男友」，「當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」她也坦言，Hana 的愛情觀與她本人完全不同，「女生還是要獨立，不論經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量。」

《整形過後》艾怡良（右）看似冷靜世故，面對郭子乾（左）卻瞬間變得像小白兔。（圖／六魚文創提供）

另一條引人注目的故事線，是湯志偉飾演的控制狂父親「Jacky哥」。聲線沙啞的演出一登場就引起猜測，他笑說看到留言覺得非常有趣，「這是我第一次用這麼流氣的方式演經紀人，全都是導演林立書的設計。」導演解釋，刻意打造 Jacky哥的「崩壞聲音」，象徵角色長期為女兒犧牲、扭曲成極端的控制。

《整形過後》湯志偉演出的「Jacky哥」聲音沙啞。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》王渝萱飾演的流行天后李霏，不惜毀容求放過。（圖／六魚文創提供）

劇中劉瑞琪與安心亞飾演的母女關係同樣張力十足，首播即爆發衝突戲碼：女兒發現母親瞞著自己去諮詢性別重置手術，質問情緒直線升溫。劉瑞琪坦言這場戲對情感與節奏都是大考驗，「永馨不能失去自己，也不能太強勢，只要拿捏不對就會破壞兩人的關係。」她笑說安心亞完全接得住她的能量，使兩人得以把這段緊繃又深情的母女情感表現完整。

《整形過後》安心亞不知母親劉瑞琪要動性別重置手術，忍不住發怒質問。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》劉瑞琪（左）活到六旬突覺悟，諮詢温昇豪（右）做性別重置手術。（圖／六魚文創提供）

隨著劇情推進，「江浩宇」（温昇豪 飾）與「蘇菲」（安心亞 飾）的情感更將迎來新的變化，張榕容飾演的大學學妹「楊雅頌」登場後投下變數，安心亞一句「是因為楊醫師嗎？」也預告後續的情感拉扯將再度升級。