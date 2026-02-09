做不到168斷食？專家揭「兩餐之間不吃」就可解毒 不必挨餓！

間歇性斷食近年被許多人視為排毒養生的方法，但營養醫學醫師劉博仁指出，對代謝指數正常的健康族群而言，做到不吃零食、拒絕宵夜、三餐營養均衡，就已經是最基本且有效的養生之道，並非所有人都需要執行168斷食。

醫師表示，若胰島素、血糖、三酸甘酯與體脂率都正常，一天吃三餐絕對健康，不需刻意減少為兩餐。 （示意圖／Pixabay）

劉博仁在臉書粉專表示，曾有患者在診間詢問，若無法不吃早餐、做不到168斷食，是否就沒辦法排毒與變健康？他強調，斷食只是一種排毒策略而非鐵律，若胰島素、血糖、三酸甘酯與體脂率都正常，一天吃三餐絕對健康，不需刻意減少為兩餐，因為重點不在少吃一餐，而是別不停地吃。

該醫師進一步說明人體代謝模式如同紅綠燈，分為兩大系統。紅區代表mTOR開啟合成與儲存，進食時身體收到訊號開始長肌肉、儲存能量;綠區則是AMPK啟動，當空腹一段時間後，身體切換模式開始清理垃圾、燃脂，這就是細胞自噬機制。

劉博仁指出，現代人最大的問題在於沒有讓紅區休息，早餐與午餐間喝拿鐵、下午吃餅乾、晚上追劇吃水果，導致身體一直卡在紅區永遠在加班，沒機會切換到綠區進行排毒。他針對不同族群提供飲食建議，健康族群若代謝指數正常不需刻意挨餓，只要好好吃三餐攝取足夠的原型食物、蛋白質與好油，並在餐與餐之間例如午餐與晚餐間的4~6小時不吃有熱量的食物、只喝水即可。

健康族群若代謝指數正常不需刻意挨餓，只要在餐與餐之間例如午餐與晚餐間的4~6小時不吃有熱量的食物、只喝水即可。 （示意圖／Pixabay）

光是這段進食空檔加上睡覺時間，就足以讓身體切換到綠區進行基礎保養。至於有胰島素阻抗、脂肪肝，或減重面臨卡關的族群，才需要加強版手段，例如執行168或52間歇性斷食，利用更長的空腹時間強制身體進行深層排毒。

劉博仁提醒，下周即將迎來農曆春節，民眾在團圓享受美食之際，請注意別一直吃喝與暴飲暴食，讓腸胃有時間休息。他呼籲民眾別為了跟風而斷食，要為了健康而正確進食，暴飲暴食、高頻率的進食才是破壞身體修復力的元兇，先做好不吃零食、拒吃宵夜、三餐營養均衡，對很多人來說就已經是最好的養生之道，開春就做好身體保養。

