做不好還站台會被笑死？蔣萬安回應陳其邁

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁昨一同出席「2026 國鼎智慧城市論壇」。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 台北市長蔣萬安昨合體高雄市長陳其邁出席智慧城市論壇，陳其邁被問到會不會輔選跟蔣萬安抗衡，陳說「如果做不好還四處幫人家站台，我不就會被人家笑死」。蔣萬安今（11）日回應，台北市獲得全球城市諾貝爾獎之稱的新加坡「李光耀城市獎」特別獎的殊榮，14日也將率團往新加坡領取獎項。

蔣萬安細數政績

蔣萬安今天出席AI領航．智造安穩觀摩會，對於陳其邁昨天的說法，他說臺北市我們在過去這三年多，不管是第一年兌現了承諾，讓非常困難的大巨蛋完工啟用、舉辦賽事，後來也舉辦演唱會。北市府也克服各項的困難，讓捷運六線齊發2.0能夠持續地推進，同時也克服各項艱困的挑戰，終於成功爭取輝達的海外總部落腳臺北。

廣告 廣告

蔣萬安說，北市府首創全國之先，推出包括生生喝鮮奶、營養午餐免費，還有包括育兒家庭減工時不減薪，以及第二胎孩子公托、準公托全面免費的政策。不只是獲得國內各個媒體包括《遠見》、《天下》等，包括民調、包括城市評比，史上最好的成績，更獲得有全球城市評比諾貝爾獎之稱的新加坡「李光耀城市獎」特別獎的殊榮。

蔣萬安14日率團訪新加坡

蔣萬安說，這也是全臺灣第一個城市獲得這個獎項，所以這禮拜天，他也將率團飛往新加坡領取這個獎項，也會藉由這個機會，包括和倫敦市、布達佩斯等，共同分享城市治理的理念以及成果。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

扮母雞力抗蔣萬安外溢？陳其邁：若市政做不好還四處站台被人笑死

新青安2.0要來了！蔣萬安喊：額度應考量各縣市房價差異

殷瑋搶答惹怒議員！蔣萬安力挺：政務官本就應為政策辯護