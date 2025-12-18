做不滿3個月落跑！女菜鳥遭慣老闆咆哮2小時 原因曝光眾人傻眼：超矛盾

生活中心／王文承報導

一名轉行女子表示，她到職新公司還不到3個月便提出離職，沒想到卻遭老闆當面洗臉、連續訓話長達2小時，對方甚至認為公司徵才並沒有義務教導新人。（示意圖／PIXABAY）

入職新公司時，許多人都需要經歷一段試用期來熟悉業務內容。一名轉行女子分享自身經驗，她表示自己到職新公司還不到3個月便提出離職，沒想到卻遭老闆當面洗臉、連續訓話長達2小時，對方甚至認為公司徵才並沒有義務教導新人，讓女子相當傻眼。貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

女菜鳥遭老闆咆哮2小時 原因曝眾人傻眼



一名女網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，自己是轉行的新手小菜鳥，到職未滿3個月便選擇離職，卻被老闆狂念整整2小時。老闆甚至反問她：「妳在這裡學東西有付錢嗎？學校老師教妳上課，妳難道不用付學費嗎？那妳覺得他們應不應該教？」這番話讓原PO忍不住質疑，難道公司真的沒有義務教導新人熟悉業務？如果沒有人帶，新人又該如何起步？

原PO進一步補充，其實自己並非剛出社會的新鮮人，面試時老闆也坦言她沒有相關經驗，因此薪水會被壓低，但會安排資深員工帶領，請她不用擔心。然而實際到職後，所謂的「教學」卻只是老鳥丟給她一本筆記本，要她照著操作並自行做筆記，讓她一度懷疑，問題是否真的出在自己身上。

貼文曝光後，引發大量網友討論，紛紛留言痛批：「不教新人那幹嘛應徵？有事嗎」、「沒教是要怎麼知道該做什麼，慣老闆真的很多」、「新人沒有教，怎麼學公司的做事方式？哪來那麼多即戰力」、「恭喜你離職，這種公司真的不待也罷」、「職前訓練本來就該做，一堆公司只想省成本，最後只是拿石頭砸自己的腳」、「現在很多公司一邊徵新人，一邊又希望對方有豐富經驗，根本矛盾」。

