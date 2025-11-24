做事市長與作秀市長的一線之隔
涂醒哲／前衛生署長、國策顧問、立法委員、嘉義市長
大家都知道的政治名言「All politics is local，所有政治都地方政治」以及「什麼樣的選民就會選出什麼樣的首長代表」。因此這個題目的答案很簡單，台灣不少縣市會選出「作秀市長」。最近台灣發生二件重大天災人禍簡直讓人看傻眼，花蓮及台中近期的行政亂象，選民豈能不負責?希望能藉由這些事件帶來檢討機會。
花蓮爆發的堰塞湖事件，這種湖不是山自然形成的湖泊，而是地震或暴雨後，亂石堆積形成的，堰塞湖可能隨時會崩塌，非常的危險。人民知道這些是天災，不會有人怪罪。
但這次花蓮人受害不是因為天災，而是這個堰塞湖發生潰堤時帶來的人禍災難。對於可能發生洪水的地方，民眾適時撤離就是縣市政府責任。中央政府發現堰塞湖，不能隨意打通，否則反而會釀成大禍，應該請專家判斷民眾何時應該撤離。但專家一旦判斷需要撤離，地方政府就責無旁貸，需馬上承擔起撤離的責任。
依法，天災指揮官就是縣市首長，負責任的縣市首長應該要做預防性措施，不必中央提醒。地方首長一旦發現堰塞湖，自己就應該趕快請民眾小心。地方狀況變化，地方政府首長、局處長及鄉里鄰長最快知道，應該趕快主重收集資訊通報中央，不能等中央發現才動作。這次花蓮光復鄉在中央警示應撤離情況下，地方政府卻完全沒有負起撤離的責任，才會發生堰塞湖潰堤時光復鄉民眾生命財產大量損失。相對地，有依照規定實施強制撤離的秀林鄉就受害輕微。天災沒有依法即時執行撤離就是行政怠惰，花蓮事件是人禍，不要跟天災混在一起。
人禍就要認真追究，人民選出縣市首長是要來做事的，結果不做事，只做秀。選出這種做秀縣市首長，對人民沒有幫忙，只有危害，傅崐萁夫妻就是最好的案例。人民會選出這樣政治人物，就是沒有成熟的民主概念。花蓮縣的官員及人民好像都要聽傅崐萁的，他不是縣長，竟然召集花蓮縣政府一級主管開會，以為中央補助的三百億特別預算及民間的善心捐款都歸他使用，他真以為他是皇帝？傅崐萁會這樣子胡搞瞎搞，其實花蓮民眾也須負起部分責任。
同樣的人禍事件發生在台中，養豬場發生的豬瘟事件沒有天災，完全是人禍。為何發生這樣的事情？就是因為有人不按照農業部規定，發現豬隻死亡明顯過度，就應該要提高警覺注意。農業部規定養豬場200多頭豬隻超過3%；或300頭超過2%，也就是如果超過6頭以上死亡就是不尋常。因為有傳染病在進行，傳染到別的養豬場，就會造成龐大經濟損害。出過國的人現在都不能從國外帶進來豬肉製品，不僅生的不行，就連煮熟也不能帶進來，就是怕會引進病毒，造成豬瘟流行，養豬戶會受到經濟損害。
農業部既然有清清楚楚規定，台中市政府就應照著做。台中市政府事前行政怠惰，事後拖拖拉拉，市政府竟然不知道哪一天有第一隻豬死亡？也不知道哪天豬隻死亡數目超過標準？媒體一問，市政府是一問三不知。既不知道有沒有通報！也不知有沒有獸醫師?有幾位獸醫師?整個狀況可以說是非常混亂，這完全就是行政怠惰。
這次台中市的養豬場產生豬瘟及其疫情處理可說是荒腔走板，讓台灣好不容易花10幾年才讓脫離豬瘟國家惡名，現在又全盤崩壞。最近因為台中豬瘟，多少養豬戶、賣豬肉產品的商家全部停擺，經濟民生的受害實在太大。
農業局、環保局等單位當然要負責任，但整個台中市政府行政螺絲釘鬆散掉滿地，市長當然要負最大的責任。台中市盧秀燕市長只會作秀，發生這麼嚴重的事情，如市長竟然在市政會議開直播宣稱，台中包括清消、封鎖、疫調、監控等均「採全國最嚴格標準」，還說台中市及時拆彈化解危機。盧市長的臉皮真厚，笑掉台灣人民的大牙，盧市長不但不思反省，反而替自己臉上貼金，也難怪會發生豬瘟。
保護民眾健康的衛生局長也非常離譜，為了安撫民眾，說豬肉只要煮熟幾10秒多就可以消毒完全，拿這種實驗室消毒病毒的資料來說嘴可說是完全沒有公共衛生訓練，真的非常離譜。有公共衛生概念的局長不會講這種話，應該呼應農業部規定：說應該煮多久（例如70度C以上半小時；或是90度C以上一小時）才能確保沒有病毒，因為廚餘一堆一堆，如何怎樣攪拌，溫度才能達到最裡面，溫度要多高，要煮多久？這些都需要專業。衛生局長沒有公共衛生概念，如果為了保護市長而違背專業，更是不可取。
這次豬瘟之所以發生，就是因為行政怠惰。這樣的人禍才是豬瘟發生的最大原因。發生了又不積極處理，推卸責任，如果為了掩蓋疫情及行政怠惰而偽造文書，就不只是行政責任，還會面臨刑法懲處。檢調及司法單位接下來真的要認真追查台中市政府相關行政責任及刑事責任。才能讓台灣不良政客不能繼續魚肉鄉民。
最後我要講的，為何這種作秀縣市長可以被選出來？因為選民貪小便宜，不關心公共政策，因此縣市長都以為只要用小恩小惠來討好選民，就可以繼續執政。認真做事的縣市長反而無法連任。
如果台灣還是靠作秀就會當選縣市首長，我想這是台灣人的悲哀，台灣人民的民主素養應該要再大大改進。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
