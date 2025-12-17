做伏地挺身被愛貓嚇！ 王世堅自嘲：頭殼有洞

在家做伏地挺身遭愛貓突襲，民進黨立委王世堅不慎撞傷額頭。（圖／TVBS）

民進黨立委王世堅，今天(12/17)被發現額頭貼了OK繃，原來是家中養的兩隻貓寶貝惹的禍！王世堅透露，自己在家中做伏地挺身時，貓突然跳到他的肩膀，讓他不小心撞上地板的貓咪玩具，不過就算貓讓自己破相，王世堅仍捨不得責罵！

民進黨立委王世堅額頭上貼著一塊顯眼的OK繃，引發關注，他自嘲這叫做「頭殼有洞」。原來這傷勢竟是家中兩隻「貓寶貝」惹的禍，王世堅解釋，自己在家運動時，貓咪太熱情跳上來，導致意外發生。

民進黨立委王世堅說：「我在做伏地挺身嘛，那我那兩隻豹貓，那兩隻都很活潑，那牠就跳到我肩膀，我嚇一跳，就往下撞到（貓玩具）這樣。」

這場意外也意外曝光王世堅私下的健身菜單。 民進黨立委王世堅說：「我不會太勉強自己，我一次大概就是推20下，那我一個晚上，就是推3次到5次，然後拉啞鈴這樣。」

雖然因此破相，但身為資深「貓奴」的王世堅，對這兩隻豹貓完全捨不得責罵，甚至還反過來跟貓道歉。 民進黨立委王世堅說：「我疼愛我們這兩隻貓咪，就像疼愛我的女兒一樣，我還跟他們道歉，因為我被他們嚇到，那牠們同時看我這反應，也被我嚇到。」

談起毛小孩眼神發亮，但話題一轉到近期的財劃法修法，王世堅神情立刻變得嚴肅。針對民進黨團內部傳出對修法採「不排案、不連署」的策略，王世堅持保留態度，認為政治不該流於意氣之爭。

民進黨立委王世堅說：「如果說，我們在政治上，都是往小處著眼，阿意氣之爭的話，這會犯了一個很大的毛病，什麼毛病呢，就是說『看到針孔，沒看到山洞』。」

這番「針孔山洞論」，與民進黨團總召柯建銘日前在便當會中直言「沒有不連署空間」的立場不謀而合。對於朝野對立局勢，前行政院長陳建仁也呼籲雙方應冷靜對話。

前行政院長陳建仁說：「在一個自由、民主、法治的國家，都需要有朝野共同努力，來坐下來好好溝通。」

