做伏地挺身被愛貓「爬上肩」嚇到！王世堅笑：頭上破洞
有意爭取代表民進黨參選台北市長吳怡農，拋出不收取企業捐款的主張，引發質疑做得到嗎？民進黨立委王世堅被問到時語帶保留，表示只要合法都可以。大家也發現王世堅受訪時，頭上多了一個OK蹦，他笑說是在家做伏地挺身時被貓嚇到，頭上才破了個洞。
立委（民）王世堅：「這叫做頭上有個洞。」
王世堅出席民進黨中常會，被發現頭上掛彩，笑著說兇手就是他們。立委（民）王世堅：「當時在做伏地挺身，我那兩隻豹貓，兩隻都很活潑，就跳到他肩膀上，我嚇一跳，就往下撞到，都是他們一些小玩具。」
貓奴王世堅也展現他溫情的一面。立委（民）王世堅：「我疼愛我們這兩隻貓咪，就像疼愛我自己女兒一樣，我還跟牠們道歉，因為我被牠們嚇到，牠們同時看我那個反應，牠們也嚇到。」
皮肉傷笑笑就好，不過接下來，正爭取代表民進黨參選台北市長的吳怡農，拋出陽光政治的承諾，恐怕讓黨內真的頭痛。吳怡農主張，未來參選將不接受任何企業捐款，喊話蔣萬安跟進，卻被質疑要議員如何是從。
立委（民）王世堅：「可能他比較潔身自好，有潔癖，他會認為大金額的他不收，政治獻金法都有規定，只要不超過額度，這個都是合法的。」
王世堅語帶保留，因選民意代表都知道選舉花費有多驚人。以2022年台北市長選舉為例，蔣萬安政治獻金總收入約9600萬，企業捐款就占約4000萬，占比超過4成；陳時中總收入約1億，企業捐款也有1600多萬，兩人收支幾乎打平，還有赤字。
台北市長蔣萬安：「我們都在全力拚市政，拚建設拚經濟，拚AI產業的發展，我想確實我們都沒有在想選舉的事情。」
面對吳怡農喊話跟進，蔣萬安不以為意，或許也看得出綠營自家人都覺得不切實際。
江啟臣宣布參選台中市長 盧秀燕：很好
新／江啟臣表態參選台中市長 爭取黨內提「會全力以赴」
「小草女神」登記參選台中市議員：難選才要挺身而出
