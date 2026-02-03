做保全上班12小時心好累！月領4萬沒年終 他嘆「1原因」沒勇氣離職

網友感嘆當保全工時長，卻因現實狀況沒勇氣離職。（圖／AI示意圖）

不少求職者在找工作時，除了薪資水準外，工時長短與休假天數同樣是重要考量。一名網友近日在論壇分享自身職場困境，表示目前擔任日班保全，因長時間工時與休假偏少，逐漸感到身心疲憊，雖然萌生離職念頭，卻因薪資因素遲遲無法下定決心，引發網友熱烈討論。

該名網友日前在PTT以「我就是沒勇氣離職保全」為題發文指出，自己目前的工作為日班保全，上班時間為上午7時至晚間7時，每天工時長達12小時。他表示，不僅工時偏長，過年期間也需照常上班，今年2月僅能休假6天，讓他感到相當吃力。

至於薪資部分，原PO透露月薪約為4萬元，實領約3萬8千多元，過年值勤並無額外補貼，也沒有年終獎金。他坦言，雖然工作壓力大、休息時間少，但仍遲遲不敢離職，主要是因為認為「很想不做可是又覺得那個錢不差，總比我沒工作在家好」。

原PO也直言，近期感覺諸事不順，對上班產生抗拒心理，「最近感覺什麼事都不順遂，覺得被逼著去工作有點不情願。很想放個長假，不然覺得遲早身體會撐不住」，顯示長期工時已對身心造成影響。

貼文曝光後，不少網友留言建議原PO不妨先辭職休息，認為保全工作門檻不高，之後仍有機會回鍋，「真的受不了就先辭職，好好休息」、「辭也沒差，無處去了頂多又回鍋保全」、「現在大缺工時代，還怕找不到工作？」、「反正保全不難找，先顧好身體比較重要」。

不過，也有部分網友持不同看法，「換啦換啦，只會更好不會更差了」、「考試的工作比上不足，比下很有餘，說真心話」、「試試看國營雇員啊」、「保全不是很適合準備考試嗎？看要不要考個公職或國營啊」、「一樣是保全 ，不如去企業，五萬多」、「許多鄉民說做保全躺平很爽，是不是你挑錯公司或地點了」。

