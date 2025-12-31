做個在職場上、家庭裡都成熟的大人：達成共識，就要做到
人生中有許多事不是你一個人就能決定的，你必須與你的親人和工作夥伴商量，例如：改變工作團隊中的角色、生育孩子或找新室友。人與人之間，大多數的安排都不是預先確定的，而是需要雙方都同意後才能建立的。
若你們溝通順暢，商量好的事情也能根據需要調整，那麼你們的關係很好，可以共同建立美好事物。然而，若很多事無法達成共識，衝突就無可避免，或許會錯過許多好機會。
想與周遭的人維持好關係，信任是基礎，而信任的基礎就是彼此意見一致，對事情都能達到共識。
當共識被破壞，沒有去修復，會導致誤解一再發生；當一方連最基本的履行承諾都無法遵守時，會使你們的好關係動搖，有時甚至可能導致斷絕關係。
我是一個不喜歡受他人控制的人，我領悟到一件事：「共識」實際上可以帶來自由，很多事若與對方有共識，就不會占據太多時間和注意力。想獲得對方支持，就要與他們商量，達成共識，然後履行承諾，放心信任彼此。
順利達成共識的方法1：尋找共同點
假設你的工作或家庭環境比較傳統，你們想要商量一些事情，像是孩子看電視的時間、經理如何幫你得到升遷機會，或是你和伴侶是否該搬到更安全的社區。也許有人在催促你做一些不確定的事，或是你在催促他人，也許你希望有人可以支持你的決定。
假設你已經表達了你的需求，或是他們也表達了，接下來該怎麼辦呢？
第一步最好是強調雙方都同意的事情，你們都看到哪些事實、都在乎哪些事、共同的價值觀是什麼？若你們有些事意見分歧，不妨試著尋找彼此的共同點，例如，你們都想要工作更有效率、在會議中保持禮貌，或養育健康快樂的孩子等。
一般人在做事方法上雖然存在分歧，但是通常目標都是一致的。因此，不管是一開始的討論，或是在激烈爭辯不同方法時，都別忘了雙方共同的目標，才是討論主軸。
如果對方提出一個想法，你可以先說出欣賞之處，嘗試縮小彼此的分歧，使問題更易於處理。例如，在工作中，你或許可以說：我喜歡你的新公關策略，雖然我對價格有點顧慮。對於離了婚的前夫或前妻，可能說：我們都會有新的約會對象，有點尷尬對吧？但我認為，除非這是一段認真的關係，否則不應該把對象介紹給孩子們。
對於朋友，你或許可以說：當然，我們一起吃午飯吧！我只希望能夠去吃好一點的餐廳。
我喜歡保持冷靜、理性分析，並專注於解決問題。因此，我試著牢記一個原則：首先就要本著同理心、共同的理念、價值觀一起討論，強調你們已經都取得共識的地方，然後劃清和界定仍然存在的問題，這樣的討論才會有結論。
順利達成共識的方法2：有效商量的方法
即使是最穩定、最幸福的關係，也總會有需要商量事情的時候。以下提供一些建議，讓你們的討論更順利。你可以用一個與某人曾經發生的衝突為具體例子，思考該如何實際運用這些建議。
1.一次解決一個問題
我知道你可能累積了很多不滿，很想將所有的委屈和抱怨宣洩出來，但這樣沒什麼效果。最好一次只提出一個問題，正視它，然後專心找出解決方案。
在自然對話過程中，你可能需要處理更深層但仍然是相同的問題，比方說，你可能會對朋友表示：你在我臉書貼文上的評論讓我感覺很受傷。你說了什麼內容並不重要，重點在於這不是你善待朋友應有的態度。
如果出現了其他必須先解決的問題，明確的轉換話題，並表明稍後還是必須討論原先的問題，例如：哦，天啊！你說得對，我們必須決定該怎麼處理車子更換煞車的事，但是解決之後，要再回頭討論我們的度假規畫問題。
人際關係有一種根本的議題是，誰可以提出自己的問題。你有發言權，且值得被聽到。必要時，不妨事先說明每個議題需要花多少時間。如果可能的話，優先討論對方的問題，或許有助於清除障礙，建立初步的善意。
如果有人不斷提出次要問題，你可以明白指出這一點，再回到你的主題上。要專注於你們討論出來的結果，在你們努力對未來達成共識時，沒有必要提及過去刺傷對方。
如果你感覺對方根本無意與你達成任何共識，那就試著談談這個問題。你可以說：也許我錯了，但你真心想在這個問題上和我達成某種共識嗎？你在生我的氣嗎？現在是解決彼此問題的好時機嗎？還是你根本不想承諾任何事情？希望談論這個問題能讓你們重新回到協議的框架。如果不行，你可以暫停一下，稍後再回來討論。在必要的時候，你可能需要重新評估這段關係，降低你對對方的期望。
2.確立內容
人們對比較抽象的價值觀或概念容易爭論不休，像是職場上什麼才是公平、父母應該對孩子有多寬容、什麼是友善等。你可以試著用具體、明確的事例來表達，更容易取得共識，例如工作會議要開多久、議程是什麼、與會人員的角色是什麼？在家庭中，對家務、孩子、寵物、甚或擠牙膏的方式，你希望對方怎麼做？
明確且具體說出你的要求，對方就會明白為你做到這件事可能沒什麼大不了。你可以清楚表明，對方只要能夠做到X、Y或Z，就足以讓你心滿意足；或者如果你的伴侶想要更多心靈對話時間，每週花20分鐘進行幾次交流可能就夠了。你們會發現，照對方的需求來做一點也不難，不但可以解決問題，也可以使雙方都滿意。
你希望每個人要做什麼、何時做以及如何做，要明確的表達。你可以說出你同意的部份，並要求對方也這麼做。盡量減少任何含糊不清或模棱兩可的情況，否則的話，最後一定會有人感到失望。
3.付出而獲得
大多數的人際關係都涉及某種形式的「協商」與「交換」，這不代表凡事都要錙銖必較，但從長遠來看，付出與獲得應該是要合理平衡的，關係才會健康長久。因此，試著找出你能做些什麼，好讓對方更樂於照你想要的做。
例如，你可以對朋友說：如果我開車，我們可以去我最喜歡的餐廳嗎？在工作中，你可以說：感謝你做了這份報告，我很樂意準備會議複本。總而言之，你可以問這個簡單而有力的問題：我要為你做什麼，能夠幫助你滿足我的要求？
重要的議題通常是彼此相關，不妨從中找到平衡點。例如，在戀愛關係中常見的一個模式是追逐者、疏遠者：當一方越試圖接近，另一方就越是退縮，這自然而然會使追逐者更想緊緊抓住對方。
這時追逐者或許可以說，我會給你更多的空間，而疏遠者可以回答，謝謝，我會好好的表達我對你的愛。在一段重要的關係中，即使你的要求只是出於個人喜好，不是為了什麼崇高的理由，但他們還是可以滿足你，因為他們在乎你。這樣的關係就提升到一個更高的層次，也就是對彼此的關懷。
4.鞏固成果
你們解決一個問題後，可能會想立刻去處理下一個問題，但這麼做可能會激起衝突、破壞剛建立的穩定關係。因為，談論問題其實很耗費心神，可能也很有壓力，一直談下去容易使人筋疲力盡，之後就再也不想討論任何問題。
重大的問題不妨透過一系列小商量來解決。你可以在自己心中設想一個漸進發展的步驟，慢慢積累動力，逐步加強信任。
打破共識的時候怎麼辦？
當一項共識被打破時，最重要的是明白指出這一點。否則，破壞的共識將成為新的標準——在你們的關係中，遵守共識會變得似乎不那麼重要了。如果是你違反了共識，不妨公開承認錯誤，然後重新承諾日後會遵守，或建議一個更容易履行的修訂版本。
如果是對方違背了共識，試著找出原因，不要一開始就帶著嚴厲的指責，或許對方是真的誤解了。例如，一方可能認為「週末前」提交報告是指星期五，而另一方則認為是星期日晚上。
如果某個共識被打破是因為誤解、意料之外的情況，或僅僅是因為健忘，通常很容易重新建立，做些修改即可。但是，如果對方明顯沒有認真看待彼此的協定，也許對違背你的承諾表現得輕描淡寫、有防禦心、將責任歸咎於你，或是反擊你膽敢批評他們的行為，這就成了需要優先處理的關鍵問題。
有時候，有些人可能會抱怨，不情願的重新答應你一些事，你可能就要非常直接、甚至嚴肅看待那些態度輕率的人。在工作場合中你或許可以說，不，我可不像你的上一任經理，當你告訴我你會在某個日期完成某件事時，我希望你能說到做到。
對於伴侶，你可能說，你能不能像對待工作一樣，認真對待你對我和孩子之間的承諾呢？根據情況，你可能需要非常直言不諱：我一定會遵守與你的約定。雖然我無法強迫你遵守，但我可以告訴你，如果你不遵守我就會離開你，再這樣下去我會無法信任你。
達成共識非常重要。重視自己的承諾，也要求你周遭的人同樣做到，這對彼此都是一種尊重。
《和我愛的人修補關係，還有我自己》☛立即購書：商周Store、博客來
責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻
