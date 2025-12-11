做到今年最後一天！米其林推薦名店宣布收攤 老闆一句話讓人鼻酸
台中向上市場的米其林推薦名店「在來碗粿米糕」無預警宣告歇業，將於2025年12月31日迎來最終營業日。這家由嘉義碗粿老店後代打造的文青系小吃店，自2023年開幕後迅速竄紅，不僅連續2年入選《米其林指南》，在Google也有4.4星的高評價。突如其來的消息曝光後，不少粉絲直呼「太突然了」「童年味道要絕跡了」。
臉書原文指出，維持品牌理想中的品質，需要每年近300天、每天10小時的投入。長期高壓的營運模式，使團隊無法兼顧生活與未來規劃，因此做出結束營業的決定。老闆坦言，「難的不是放下眼前的成果，而是放下支持我們的你們。」向所有支持者表達歉意與感謝。
為何深受喜愛的名店反而選擇熄燈？
「在來碗粿米糕」主打每日現磨米漿製成冷食碗粿，搭配自製辣蘿蔔乾與蒜汁，味道細膩且保留傳統風味；另款甜品「黑糖碗粿」更受到《米其林指南》青睞。短短3年內能站穩台中美食版圖，靠的是家傳三代的經驗與全新的呈現方式。不過，精緻化的製程與高標準，也意味著更高的時間與人力成本，最終成為壓垮營運的關鍵原因。
老饕湧入留言：以後去哪裡吃得到？
歇業消息引起大量粉絲哀號，不少人分享與店家的回憶。有外地客人說：「我住台北，每次到台中都會特地去吃。」有人感嘆甜碗粿越來越少見：「你們是少數的堅持，以後吃不到了，真的會哭。」也有人在得知消息前才剛買過，驚呼：「沒想到竟然是最後一次！」
