做到最後一口氣 脊椎側彎不退轉

70多歲羅秀英，30多年前因參與慈濟賑災園遊會後，她開始投入社區環保回收，這一做就是30年，現今雖然脊椎側彎，她依舊一如往常默默付出，做慈濟讓她從嚴母變慈母，也讓人生更有意義，所以不管身體病痛，定要做到生命最後一刻。

「(你現在在分什麼)，一些紙張，一些鐵，還有寶特瓶。」

70多歲羅秀英每天都窩在回收堆裡做分類，這一做就是30年，即使身體嚴重側彎一樣埋頭做。

慈濟志工 羅秀英：「(你這樣還在做哦)，這樣反而比較不會痛，看過醫生了，醫師說不用開刀，可以做環保很好啊，可以救地球。」

環保志工 高素靚：「身體這樣脊椎側彎又能這樣，我很感動，她真的很精進。」

慈濟志工 王仁哲：「他不管在醫療志工之外，環保區塊，每一天都環保站來做回收。」

其實年輕時的羅秀英個性一板一眼，對子女教育相當嚴格，參與慈濟後才逐漸修正不同管教方式。

慈濟志工 羅秀英：「脾氣有改啦，以前有比較嚴，對子女比較嚴格，現在(做慈濟)比較不會了。」

慈濟志工 梁秀藝：「她從頭做到尾，真的很可取，都默默地做，都很沉默，不會說東說西。」

現今各項志業都能看到她付出的身影，她說要趕緊把握能付出的當下，能做就是福。

慈濟志工 羅秀英：「做慈濟，做到最後一口氣。」

