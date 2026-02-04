做善事得好報！退休阿伯撿到存摺尋失主 刮中百萬大獎

好心義舉獲福報，新北市一名退休阿伯日前在彩券行門口拾獲一本存摺後主動尋找失主，隨後購買「2000萬超級紅包」刮刮樂，意外刮中100萬元大獎。同日，另一家彩券行也有兩位遭遇不順的客人分別刮中100萬元及10萬元，上演「好運連連」的溫馨故事。

「2000萬超級紅包」刮刮樂刮中100萬元大獎。(圖／台彩提供）

根據新北市中和區景新街「威騰公益彩券行」代理人馮小姐描述，當時阿伯手持在門口拾獲的存摺走進彩券行，希望能協助尋找失主。馮小姐開玩笑對阿伯說：「撿到存摺，是不是在暗示你要來領大錢？」這句話意外成為阿伯的幸運轉機。

廣告 廣告

阿伯在聽到代理人的玩笑話後，決定一反常態挑選面額較大的「2000萬超級紅包」試手氣，沒想到一刮就中了100萬元。中獎後的阿伯開心表示，這應該是平時做好事，獲得神明保佑的結果。馮小姐也提到，當天傍晚存摺失主已自行返回彩券行尋找，物品已順利歸還原主。

「2000萬超級紅包」刮刮樂刮中100萬元大獎。(圖／台彩提供）

值得一提的是，同一天新北市汐止區中興路「大獎彩券行」，竟上演了連續中獎的好運戲碼。代理人林小姐轉述，一位約30歲的年輕男子在接送孩子途中遇到小車禍，送車廠維修後心情低落，便到彩券行轉換心情。

這位年輕男子隨手購買兩張「2000萬超級紅包」，其中一張幸運刮中100萬元，讓他從車禍的沮喪情緒中迅速振作起來，「果然要轉運還是要買刮刮樂！不但修車錢有了，還可以考慮換車。」

帶來好運的招財蟾蜍。（圖／台彩提供）

更巧合的是，當天晚間，林小姐遇到一位近期工作不順的客人，便分享了上午店內有人刮中百萬的好消息，並熱情推薦：「店內有一隻『招財蟾蜍』會帶財喔！要不要也來一張轉轉運？」

這位工作不順的客人聽後，從同一本「2000萬超級紅包」中挑選了一張，竟也刮出10萬元獎金，讓「大獎彩券行」在一天之內接連送出兩筆大獎，成為當地熱門話題。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂是近期熱銷的彩券品項，連續出現的幸運中獎案例，也讓不少民眾相信「好心有好報」的俗諺確有其事。

延伸閱讀

基隆開出「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎 還有9組機會

彰化40歲男夢見「萬馬奔騰」 二度刮中100萬

彩券行海報「馬上發」成吉兆！ 3越南移工合買一張中300萬