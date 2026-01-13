做圖、聊天不是第一！台灣人用AI更常做這些事

【記者趙筱文／台北報導】從導航、語音輸入到聊天機器人，人工智慧早已悄悄滲透日常生活。近一年調查顯示，已有超過半數民眾曾使用過人工智慧服務，且使用比例仍在持續上升。

NCC提供的《114年通訊傳播市場報告》調查顯示，雖然仍有42.3%的民眾尚未使用過AI服務，但整體來看，AI的滲透率已正式突破五成，並呈現穩定成長趨勢。所謂AI服務涵蓋範圍相當廣泛，包含智慧導航、生物辨識解鎖、聊天機器人、語音輸入打字、語言翻譯，以及近年熱門的ChatGPT與AI生成圖片等。

進一步觀察使用情境，民眾在「日常生活面」最常接觸的AI應用以交通相關服務為主，占比達75.0%，例如智慧導航、車牌辨識或自動駕駛輔助功能；其次為語音輸入與語言輔助類工具，占比64.0%；另有45.0%的民眾曾使用安全與監控相關的AI服務，如人臉、指紋或聲音辨識解鎖。

在工作應用方面，AI的使用仍以實用導向為主。曾使用過AI的民眾中，有41.0%將AI用於資料查詢、處理與分析，其次為通訊與網路流量管理（25.6%），以及藝術與內容創作相關應用（16.6%，如生成圖片、文章或影音內容），顯示AI在提升工作效率與輔助創作上的角色逐漸浮現。

整體來看，AI不再只是少數科技族群的專利，而是以導航、語音、資安與資料處理等「不知不覺就用到」的形式，持續滲透進民眾的生活與工作場景，成為新一代數位日常工具。

調查顯示，台灣民眾使用AI服務最常見的情境並非生成圖片或內容創作，而是與日常生活高度相關的功能，其中以交通應用（如智慧導航）占比最高達75%，其次為語言與語音輔助64%。NCC提供

