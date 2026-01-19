做報告抓到男友劈腿！ 女大生分手被嗆「可悲台女」還傻傻盼渣男回頭

女大生因為課堂報告，意外揭穿男友是慣性劈腿的渣男。（示意圖，photo-ac）

「這大概是史上前幾瞎的抓姦…」一名女大生在因為課堂報告要研究交友軟體，意外揭穿男友是慣性劈腿的渣男。令她更加心碎的，是男友非但沒有道歉，分手時還口出惡言嗆「可悲台女」，害她哭了一個月仍無法走出情傷。

原PO近日在Dcard分享離奇的捉姦真實故事，一切始於課堂的期末分組報告，組員們最後決定來研究新型小眾交友軟體，各自負責到1、2個交友平台註冊使用。

為了避免誤會，原PO刻意不露臉，在其中一款交友軟體註冊時，使用姊姊的背影照當大頭貼。結果才沒幾天，原PO就在訊息裡看到頗為眼熟的大頭照，對方第一句問候又是「單身純約，有興趣再回覆」，讓她腦袋瞬間炸裂。

原PO回憶，當下因為戀愛腦，還試圖替對方找些藉口，拚命說服自己只是大頭照很像或被盜圖，於是決定進一步試探，告訴對方看完正面照再決定要不要約見面，但下一秒看到傳來的側面照，原PO徹底崩潰，只能自嘲茫茫網路世界中，對方還是找上了她，「嗯沒錯，就是我男友。那個我從高中青澀時期就交往的男友。而且照片還是我拍的。」

在姐妹力勸下，原PO將男友約出來對質並提出分手，沒想到男友竟絲毫沒有悔意，還想搞情勒，「妳平常假日待在學校不回台北，我交個朋友也不行嗎？」「男人有需求妳身為女友不能幫忙解決，然後要來怪我喔？」「妳這樣試探我很好玩嗎？你真的好可怕」「可悲台女，我朋友都說要你這個女友幹嘛？」

原PO本以為拿到學分還遠離渣男，自己根本賺爛，可分手後對方徹底消失，她卻還傻傻期盼他會回來好好認錯道歉，整整一個月什麼都吃不下、每天以淚洗面，至今未能走出情傷「覺得很噁心，把渣男的情話當作寶貝的我像一個白癡…」。

