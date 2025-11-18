做多美股、美債、黃金... 過去一年準確率九成！ 施羅德2026「十大預測」揭曉

施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）。 圖：施羅德投資／提供

[Newtalk新聞] 今年來，全球面臨經濟重整與市場波動，貿易政策轉向、亞洲成長動能再起，及人工智慧（AI）投資熱潮，成為今年關鍵趨勢。外資施羅德投信認為，施羅德認為，2026 年將是在不確定中尋找確定性，透過善用主動管理，在政策驅動、步調不均的全球市場中發掘機會，並看見更多可能。

施羅德投信今（18）日舉辦 2026 年十大預測展望，在每一年，施羅德都會發表針對市場「年度十大預測」，首先回顧 2025 年的預測結果：

✅ 做多美股（S&P等權重指數）：S&P 500 等權指數上升 8.6%

✅ 做多兩年期美國公債 （相對於十年期公債）：兩年期殖利率較十年期下降 39 個基點（價格漲幅更大）

✅ 做多歐洲政府公債：富時歐元區公債指數上升 2.1%

❌ 做多美元（相對於歐元）：美元兌歐元貶值了 3.7%

✅ 做多新興市場／亞洲（相對於歐洲股票）：MSCI 新興市場指數表現優於 MSCI 歐洲指數 11.5%

✅ 做多亞洲信用債：摩根大通亞洲信用債指數上升 7.3%

✅ 做多新興市場當地貨幣計價債券：彭博新興市場本地貨幣政府債指數上升 12%

✅ 做空原油：彭博 WTI 原油指數下跌 2.9%

✅ 做多黃金：黃金現貨價格兌美元上升 45.9%

✅ 做多私募資產：Preqin 私募資本指數*上升 5.4%

高達九成的準確率，展現出施羅德深厚的市場洞察力與研究實力，也為 2026 年的預測奠定信心基礎。施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo） 表示，「今年來，市場發生一連串的『重置』。關稅訊息、政治變化與波動頻繁，令投資人感到不安，但基本面仍展現韌性。進入 2026 年，我們將專注於能驅動長期成長、提升投資組合韌性的結構性趨勢。」

全球經濟：成長具韌性、通膨溫和、動能不均

近藤敬子指出，美國經濟維持強勁，受惠於穩健的消費支出與實質薪資成長，勞動市場呈現「低聘僱、低裁員」的穩定狀態。雖就業數據略顯疲軟，但這種平衡顯示的是穩定，而非衰退。在新政府政策下，通膨風險仍存，尤其關稅議題備受關注，但施羅德認為，分階段實施的貿易措施使影響可控。

「我們預期物價壓力略有上升，但不足以改變整體通膨趨緩的趨勢。」近藤敬子指出；而亞洲與新興市場則逐步回穩，中國經濟活動已見企穩，消費與製造業出現復甦跡象。「中國的反彈不會依賴傳統刺激，而是透過改善消費信心與針對消費的政策措施，這是一種更健康、更長期的復甦。」她補充。

美股不再獨領風騷，亞洲 AI 成長動能強勁

施羅德對美國股票維持正向看法，企業盈餘動能持續，儘管估值偏高，但盈餘預期仍在上修，成為表現的關鍵驅動力。亞洲前景持續改善，科技業受惠於 AI 投資加速與資料基礎建設擴張，尤其韓國、台灣的半導體與硬體生態系，預期在 2026 年持續追趕。

「AI 故事正從基礎建設走向應用階段，我們仍處於循環初期，隨著投資擴散至超大型企業以外，亞洲硬體與半導體將顯著受惠。這種擴散也意味著，在多年指數集中後，主動選股的重要性將回歸。」近藤敬子表示。

歐洲方面，銀行與工業類股受惠於財政支出與國防需求，儘管經濟成長溫和，但企業基本面穩健，估值具吸引力。

固定收益：強調彈性與實質收益

在 2025 年強勁反彈後，近藤敬子預期，2026 年債券的報酬將趨於溫和，偏好全球可轉換公司債，過去經驗顯示，可轉債能捕捉股票上漲潛力，同時降低回檔帶來風險。「可轉債是信用與股票間的平衡選擇，能在成長放緩但仍正向的環境中，維持市場參與同時降低波動風險。」

新興市場本地貨幣債券同樣具吸引力。隨著聯準會（Fed）進入溫和降息循環，亞洲央行有進一步寬鬆空間，為新興市場債提供支撐。具吸引力的實質收益與改善的財政狀況，持續吸引資金流入。

匯率與商品：美元走弱、黃金韌性不減

近藤敬子指出，「過去美元與存續期間是主要避險工具，如今，投資人正尋求更多元化配置，『去美元化』是一個漸進過程，並重塑投資組合」，直指美元將隨利差縮小而逐步走弱，全球資金開始轉向其他市場。

至於黃金，仍是策略性分散工具，受投資需求回升與新興市場央行持續買進支撐。「黃金雖昂貴，但在風險管理中仍扮演關鍵角色。」近藤敬子補充。

另類投資：能源轉型與私募市場引領長期布局

隨著 AI 與電氣化推升全球用電量，施羅德預期，替代能源將持續成為結構性成長主題，並看好再生能源、電網擴建與儲能領域的投資機會。而私募市場同樣吸引資金，過去周期中展現韌性。施羅德認為，私募股權與私募資本依舊是多元化投組的重要組成，提供長期價值創造與穩定收益潛力。

2026怎麼投資？ 十大預測揭曉

隨著時序將來到 2026 年，近藤敬子表示，投資應專注於能夠驅動長期成長的組合，「在看似『恰到好處』的一年後，2026 年將需要更高的選擇性與主動管理。市場周期尚未結束，但投資人必須看穿雜音，專注於盈餘、估值與結構性趨勢仍一致的領域。」並指出包括做多美股、亞股、歐洲銀行與工業類股、全球可轉債、中小型股、新興市場債（當地貨幣計價）、黃金、替代能源、私募等資產，並做空相對於歐元的美元指數（DXY）。

以下為施羅德 2026 年十大投資預測：

做多美國股票（S&P 等權重指數）

做多亞洲科技股票

做多歐洲銀行與工業類股

做多全球可轉債

做多羅素 2000 指數（相對於美國非投資等級債*）

做空美元指數（相對於歐元）

做多新興市場當地貨幣計價債券

做多黃金

做多替代能源

做多私募資產

