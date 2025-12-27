做好失明準備！三金女星「三度手術」最新近照曝現況：剩最後一次了

記者趙浩雲／台北報導

曾獲金曲、金鐘、金馬三金入圍肯定的歌手兼演員高慧君，近年因甲狀腺疾病引發眼部肌肉異常，導致嚴重斜視，近期已連續接受三次眼部手術，甚至一度做好失明的最壞打算。她在聖誕節當天罕見貼出最新近照，正面面對鏡頭，以實際行動展現復原中的勇氣，也湧入大批粉絲留言替她加油打氣。

高慧君在社群平台寫下：「Merry Christmas 太多想祝福的事情。『感謝天主』代表一切。」並附上關鍵註記，「#很勇敢正面照一張大小眼照 #就剩最後一次手術了」，坦然面對目前仍存在的大小眼狀況，也透露治療進程已進入最後階段。

高慧君在臉書上發文坦言自己學會與罹病的自己和解。（圖／翻攝自高慧君臉書）

事實上，高慧君因甲狀腺問題造成眼部肌肉失衡，外觀與視力皆受到影響，過去一段時間持續接受治療與手術調整，她曾私下透露，最嚴重時連「失明的可能性」都必須納入心理準備。照片曝光後，粉絲紛紛留言鼓勵，「加油，早日康復」、「為妳祈禱最後一次手術順利」、「妳已經很美了」、「平安就是最大的祝福」。

