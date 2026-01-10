做好準備了！邱議瑩「選前之夜」喊：接棒陳其邁、開創新未來
民進黨高雄市長初選倒數計時，綠委邱議瑩10日傍晚在高雄中正高工籃球場辦「選前之夜」造勢活動。邱議瑩表示，要讓最能接棒高雄市長陳其邁的人，帶領高雄繼續贏，「我已經做好準備，讓市政延續，讓城市升級，接棒陳其邁，開創新未來，讓我們一起贏！」
邱議瑩表示，今天晚上來到這裡，不只是來聽音樂，也希望和大家一起感受高雄的美好，聊一聊對未來的盼望。今天她舉辦選前之夜，希望帶給大家一個溫暖、希望的夜晚，讓大家感受「演唱會之都」的魅力。高雄是一個熱情的城市，我們有多元文化，我們的市民朋友也一直享受輕鬆的生活，這也是她希望未來可以繼續帶領高雄前進的方向，讓大家的生活越來越好。
邱議瑩指出，高雄並不是一開始就有這樣的環境，我們走過一段很辛苦、甚至不被人看好的日子，這讓她想到最近的一部電影「冠軍之路」，這和高雄的故事十分相似。中華隊在12強棒球賽中奪冠的故事，也是高雄的故事，高雄從港邊小漁村，發展成重工業城市，長期以來，高雄的天空總是灰濛濛，空氣中常常臭臭黏黏的，也常常被人笑是「文化沙漠」，要轉型時也被很多人嘲笑是在做夢，但高雄人絕對不認輸，也沒有放棄。
邱議瑩說，曾貴海醫師集結公民力量，讓衛武營從軍營，變成國際知名的藝文中心；謝長廷市長設立城市光廊，奠定中央公園的基礎，展開海洋首都的序曲；陳其邁任代理市長時，拆除高雄港的圍牆，踏出「港市合一」的第一步；陳菊市長舉辦有史以來最好的世界運動會，同時也把駁二的倉庫區，轉成台灣的文化重鎮；到了現在陳其邁市長任內，高雄的轉型更加明顯，並且加速前進，科技廊帶成形，高雄輕軌成圓，讓我們的長輩、學生出行更加便利，果嶺自然公園和澄清湖，串聯成比紐約中央公園更大的綠地，還有每周的演唱會、讓你逛不完的活動，這一條轉型之路，高雄走了30年，現在我們變成全台灣最興盛的城市。
邱議瑩表示，從沒人看好到世界冠軍，中華隊做到了；從文化沙漠到高科技與演唱會之城，高雄也做到了。然而，「冠軍之路」這部電影，講得不只是棒球，也是人生。她這次參加高雄市長初選，從一開始並沒人看好，市區的民眾對她較為陌生，有不少人對她的印象，停留在立法院表現，感覺她是一個「恰北北」的女生，但她要跟大家報告，將近30年來，她擔任過國大代表，同期的還有黃偉哲市長、賴清德總統；她也當過客委會副主委，有中央部會歷練，還擔任過6屆立委。
邱議瑩說，自己的人生並非一帆風順，從政的過程中，她就一直為民進黨站在第一線，2000年民進黨第一次執政時，「我在」；2008年時政黨輪替，民進黨慘敗，立法院剩27席的時候，「我在」；2011年陳菊市長說，希望她到高雄選最艱難的那一區，「我一口答應，甚至在2011年年底，我還不幸得到癌症」。她常常認為，人生每過一個坎，都是為了成就更好的自己，「我的從政經歷一路走來，有高有低，有風光有低落，有被網路霸凌，到一路這麼多好朋友相伴，我心存感激，我要再一次謝謝現場所有好朋友、身旁這群好朋友，謝謝站在我背後，支持我的這一些好朋友們。」
邱議瑩說，這一路走來，她將這些經歷、心路歷程，以及對高雄未來的盼望，透過200多場座談會、客廳會，向市民報告，她想為高雄做什麼，她提出政策白皮書，從新生兒到長輩，都要好好照顧；她也推動百億挺青年計畫，當年輕人最大的後盾；要把我們的敬老卡，加碼到1個月1千點，讓長輩們能多多利用。不但要照顧市民，還要為高雄爭取更好的產業和發展，所以她提出興建24小時國際機場，以及完善高雄的路網，讓高雄的人流、物流更順暢、更有競爭力。同時，還要透過AI幫助產業轉型，啟動AI創世紀任務，讓高雄新創10萬個優質工作機會。
邱議瑩希望，將演唱會經濟升級，不管是在山區或港邊的店家，都能賺大錢。讓更多國際表演者，都能來到高雄，就像今天晚上的晚會一樣，讓更多台灣的藝文團體，都能在這塊土地上發光發熱。她也在政見發表會時，報告這些願景，並收到很多很好的反饋。她希望和大家一樣，為高雄做更多事情，讓高雄越來越好，但她也要告訴大家，高雄的轉型還在繼續，面對全球競爭，還有很多挑戰，但陳其邁市長馬上就要卸任，「我知道很多市民和我一樣，都很不捨」，但我們都知道，高雄這幾年的轉變得來不易，大家都參與其中，也見證、共享這份榮耀，「我高雄，我驕傲！」
邱議瑩強調，「當我們感到不捨的同時，也要做好準備，讓最能接棒陳其邁的人，帶領高雄繼續贏，我已經做好準備，讓市政延續，讓城市升級，接棒陳其邁，開創新未來，讓我們一起贏。」城市的轉型，是一棒接一棒共同努力的成果，這個過程，不一定都會很順利，很多時候，就像現在我們會面對寒冷的天氣、惡劣的環境，我們更需要相互扶持面對未來的挑戰。
邱議瑩說，15年前得知自己罹癌時，也是在這樣寒冷的季節，她曾一度以為「人生沒有了」、「未來沒有了」，但她也很感謝，有這麼多好朋友，以及家人的鼓勵，陪著她戰勝病魔，從鬼門關走回來，獲得新的人生，「我告訴自己，能不能戰勝癌症，是命運的偶然，但是當命運給了我新的人生，全部奉獻給高雄，就是邱議瑩的必然。」
延伸閱讀
綠高雄市長初選4搶1下周民調 陳其邁籲選後要團結：我們不能輸
陳其邁「趣味交棒」邱議瑩？林岱樺嚴正發聲了
邱議瑩「接棒」陳其邁！柯志恩：市長應交棒給最好的候選人
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 10 小時前 ・ 510
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 29
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 52
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 8
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 9 小時前 ・ 86
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 167
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 10 小時前 ・ 27