做好準備了！邱議瑩「選前之夜」喊：接棒陳其邁、開創新未來

民進黨高雄市長初選倒數計時，綠委邱議瑩10日傍晚在高雄中正高工籃球場辦「選前之夜」造勢活動。邱議瑩表示，要讓最能接棒高雄市長陳其邁的人，帶領高雄繼續贏，「我已經做好準備，讓市政延續，讓城市升級，接棒陳其邁，開創新未來，讓我們一起贏！」

邱議瑩10日舉辦「選前之夜」造勢活動。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

邱議瑩表示，今天晚上來到這裡，不只是來聽音樂，也希望和大家一起感受高雄的美好，聊一聊對未來的盼望。今天她舉辦選前之夜，希望帶給大家一個溫暖、希望的夜晚，讓大家感受「演唱會之都」的魅力。高雄是一個熱情的城市，我們有多元文化，我們的市民朋友也一直享受輕鬆的生活，這也是她希望未來可以繼續帶領高雄前進的方向，讓大家的生活越來越好。

邱議瑩指出，高雄並不是一開始就有這樣的環境，我們走過一段很辛苦、甚至不被人看好的日子，這讓她想到最近的一部電影「冠軍之路」，這和高雄的故事十分相似。中華隊在12強棒球賽中奪冠的故事，也是高雄的故事，高雄從港邊小漁村，發展成重工業城市，長期以來，高雄的天空總是灰濛濛，空氣中常常臭臭黏黏的，也常常被人笑是「文化沙漠」，要轉型時也被很多人嘲笑是在做夢，但高雄人絕對不認輸，也沒有放棄。

邱議瑩說，曾貴海醫師集結公民力量，讓衛武營從軍營，變成國際知名的藝文中心；謝長廷市長設立城市光廊，奠定中央公園的基礎，展開海洋首都的序曲；陳其邁任代理市長時，拆除高雄港的圍牆，踏出「港市合一」的第一步；陳菊市長舉辦有史以來最好的世界運動會，同時也把駁二的倉庫區，轉成台灣的文化重鎮；到了現在陳其邁市長任內，高雄的轉型更加明顯，並且加速前進，科技廊帶成形，高雄輕軌成圓，讓我們的長輩、學生出行更加便利，果嶺自然公園和澄清湖，串聯成比紐約中央公園更大的綠地，還有每周的演唱會、讓你逛不完的活動，這一條轉型之路，高雄走了30年，現在我們變成全台灣最興盛的城市。

邱議瑩表示，從沒人看好到世界冠軍，中華隊做到了；從文化沙漠到高科技與演唱會之城，高雄也做到了。然而，「冠軍之路」這部電影，講得不只是棒球，也是人生。她這次參加高雄市長初選，從一開始並沒人看好，市區的民眾對她較為陌生，有不少人對她的印象，停留在立法院表現，感覺她是一個「恰北北」的女生，但她要跟大家報告，將近30年來，她擔任過國大代表，同期的還有黃偉哲市長、賴清德總統；她也當過客委會副主委，有中央部會歷練，還擔任過6屆立委。

邱議瑩說，自己的人生並非一帆風順，從政的過程中，她就一直為民進黨站在第一線，2000年民進黨第一次執政時，「我在」；2008年時政黨輪替，民進黨慘敗，立法院剩27席的時候，「我在」；2011年陳菊市長說，希望她到高雄選最艱難的那一區，「我一口答應，甚至在2011年年底，我還不幸得到癌症」。她常常認為，人生每過一個坎，都是為了成就更好的自己，「我的從政經歷一路走來，有高有低，有風光有低落，有被網路霸凌，到一路這麼多好朋友相伴，我心存感激，我要再一次謝謝現場所有好朋友、身旁這群好朋友，謝謝站在我背後，支持我的這一些好朋友們。」

邱議瑩說，這一路走來，她將這些經歷、心路歷程，以及對高雄未來的盼望，透過200多場座談會、客廳會，向市民報告，她想為高雄做什麼，她提出政策白皮書，從新生兒到長輩，都要好好照顧；她也推動百億挺青年計畫，當年輕人最大的後盾；要把我們的敬老卡，加碼到1個月1千點，讓長輩們能多多利用。不但要照顧市民，還要為高雄爭取更好的產業和發展，所以她提出興建24小時國際機場，以及完善高雄的路網，讓高雄的人流、物流更順暢、更有競爭力。同時，還要透過AI幫助產業轉型，啟動AI創世紀任務，讓高雄新創10萬個優質工作機會。

邱議瑩希望，將演唱會經濟升級，不管是在山區或港邊的店家，都能賺大錢。讓更多國際表演者，都能來到高雄，就像今天晚上的晚會一樣，讓更多台灣的藝文團體，都能在這塊土地上發光發熱。她也在政見發表會時，報告這些願景，並收到很多很好的反饋。她希望和大家一樣，為高雄做更多事情，讓高雄越來越好，但她也要告訴大家，高雄的轉型還在繼續，面對全球競爭，還有很多挑戰，但陳其邁市長馬上就要卸任，「我知道很多市民和我一樣，都很不捨」，但我們都知道，高雄這幾年的轉變得來不易，大家都參與其中，也見證、共享這份榮耀，「我高雄，我驕傲！」

邱議瑩強調，「當我們感到不捨的同時，也要做好準備，讓最能接棒陳其邁的人，帶領高雄繼續贏，我已經做好準備，讓市政延續，讓城市升級，接棒陳其邁，開創新未來，讓我們一起贏。」城市的轉型，是一棒接一棒共同努力的成果，這個過程，不一定都會很順利，很多時候，就像現在我們會面對寒冷的天氣、惡劣的環境，我們更需要相互扶持面對未來的挑戰。

邱議瑩舉辦造勢，現場湧入大批支持者。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

邱議瑩說，15年前得知自己罹癌時，也是在這樣寒冷的季節，她曾一度以為「人生沒有了」、「未來沒有了」，但她也很感謝，有這麼多好朋友，以及家人的鼓勵，陪著她戰勝病魔，從鬼門關走回來，獲得新的人生，「我告訴自己，能不能戰勝癌症，是命運的偶然，但是當命運給了我新的人生，全部奉獻給高雄，就是邱議瑩的必然。」

