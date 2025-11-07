做好防颱工作！鳳凰巔峰強度估可達「強烈颱風」影響日期曝

生活中心／游舒婷報導

輕度颱風「鳳凰」預計將北轉影響台灣，影響時程將從下週一開始。氣象粉專提醒，鳳凰颱風的強度預計將繼續增強，將成為中度颱風外，預估巔峰強度可達強烈颱風，提醒大家做防颱工作。

鳳凰巔峰強度可達「強烈颱風」。（圖／取自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上發文指出，預估強度上，目前的輕颱鳳凰將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。至於預估路徑，目前看來沒有太大變化，下週二（11日）進入南海後開始北轉朝台灣靠近。

粉專指出，根據綜觀模式預報，下週三（12日）至週四（13日）之間將穿越台灣上空，唯一的變數是走「台灣西岸（台灣海峽）」或「東岸」，這將取決於北轉的時間和位置。不過唯一能確定的是，颱風靠近台灣時仍有一定強度，提醒大家要開始做防颱工作。

氣象署則在「報天氣－中央氣象署」的粉專中發文指出，週二、週三（11、12日）受到鳳凰颱風或它的外圍環流影響，大臺北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨，台灣皆要留意雨勢。

