做完大腸鏡失禁！4旬男「1天換3次內褲」 醫：尿液灌到大腸了

生活中心／張尚辰報導

一名40多歲男性因出現疑似失禁情形，在太太陪同下前往醫院門診就醫。該名男子近來每天需更換多次內褲，內褲上常殘留黃色污漬，但本人認為只是偶爾控制不住、情況不嚴重，與太太對病情的認知落差甚大。對此，外科醫師陳榮堅表示，若出現反覆滲便或異常分泌物，往往並非單純失禁問題，背後可能潛藏腸道或泌尿系統病變，民眾不可掉以輕心。

陳榮堅在臉書粉專發文指出，進一步詢問病史後發現，患者約4個月前曾因大腸憩室炎住院治療兩週，並於出院一個月後接受大腸鏡檢查。患者回想，相關異常症狀正是從大腸鏡檢查後逐漸出現，期間亦偶爾出現下腹悶痛、身體發熱等狀況，但誤以為是先前乙狀結腸發炎後的正常反應，未特別留意。

由於症狀並不單純，陳榮堅醫師隨即安排驗尿檢查，結果發現尿液中有明顯細菌感染及大量殘渣，研判患者為大腸與膀胱之間形成瘻管。

陳榮堅說明，當大腸憩室炎反覆發作時，發炎的腸段可能長期貼附在膀胱壁上，導致膀胱壁逐漸變薄；後續在接受大腸鏡檢查充氣過程中，可能使脆弱部位破裂，進而形成大腸與膀胱之間的異常通道。當膀胱蓄尿時，尿液便可能經由瘻管流入大腸，最終從肛門滲出，造成類似失禁的表現。

此類情況需透過手術治療，通常可利用腹腔鏡手術將膀胱與大腸之間的瘻管分離並修補，才能徹底解決問題。所幸該名患者因太太及早察覺異狀並堅持就醫，得以及時確診並接受治療。

陳榮堅醫師也提醒，若延誤就醫，感染可能持續惡化，臨床上曾有嚴重個案需結合泌尿科共同手術，切除大範圍膀胱壁及整段發炎腸道，手術風險與術後恢復期皆大幅增加。

最後，陳榮堅呼籲，曾有大腸憩室炎病史的民眾，若出現不明原因的滲便、反覆泌尿道感染、下腹疼痛或異常分泌物等情形，切勿自行判斷為小問題，應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。

