做完「不小的手術」！楊丞琳行程全擠12月 復工狀態曝光

歌手楊丞琳8月底在社群平台透露，前些日子完成了一場「不小的手術」，目前正專心休養中，引起粉絲擔憂，相隔4個月，她日前分享一段演唱會排練的影片，公開術後復工近況。

楊丞琳8月底曾在社群平台上透露，自己前些日子完成了一場「不小的手術」。（圖／翻攝IG rainie77）

楊丞琳在文中透露，手術後醫生叮囑她必須12月開始才能運動，所以她將所有排練擠在這個月份，坦言歷經連續幾天的高強度訓練，其實相當疲累，「幸好有狗狗的出現，療癒了大家，讓我們能量滿滿地繼續跳下去」，而距離演唱會還有倒數半個月，她也不忘向為自己打氣「加油加油」！

楊丞琳將所有排練擠在12月，坦言相當疲累。（圖／翻攝IG rainie77）

事實上，楊丞琳先前曾表示，手術進行相當順利，結果也令人放心，媽媽及老公李榮浩也都在她身旁陪伴與照顧，要粉絲們別太擔心；至於大家關心的新專輯進度方面，楊丞琳則保證承諾不變，「我已在術前完成所有應盡的準備，專輯將會如期在下半年與大家見面」，希望作品能繼續成為粉絲日常的陪伴，並提醒大家要耐心等候。

楊丞琳承諾新專輯會如期與大家見面。（圖／翻攝IG rainie77）

