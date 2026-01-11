做工行善團完成第三二一戶修繕

勞工局「做工行善團」完成第三百廿一戶弱勢房屋修繕。

（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕鹽水報導

勞工局「做工行善團」十一日前往鹽水區協助陳姓弱勢戶修繕房屋，電氣工會志工將廚具及衛浴設備裝好後，修繕畫上圓滿句點。這是「做工行善團」完成的第三百廿一戶，也是黃偉哲市長任內完成的第兩百四十戶。

去年七月丹娜絲風災侵襲，鹽水區陳姓案主房屋受損嚴重，亟需整修，但經濟狀況不穩，無力負擔龐大的修繕費用。做工行善團接獲通報後，立即展開規劃並安排修繕期程，前期已完成斷電、拆除及管線配置等工程，後續室內裝潢、磁磚鋪設及油漆粉刷等作業亦順利完工。十一日由電氣工會接力進場，完成廚具及衛浴設備安裝，志工們攜手修繕總算畫上圓滿的句點。

勞工局長王鑫基指出，本案為做工行善團完成的第三百廿一戶，同時也是市長黃偉哲任內完成的第兩百四十戶。志工不僅修補了房屋，更溫暖了一個家庭。

除了志工憑藉專業技術合力完成各項工程外，金城獅子會等善心團體同步響應，捐助房屋修繕材料費，由台南市勞工志願服務協會理事長梁志男代表受贈。大台南總工會副理事長陳美靜贈送床包組，台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆也連結總祿境土地公廟送平安米給修繕案家，台南市勞工志願服務協會捐贈電風扇，理事李俊平送飲品慰勞志工。