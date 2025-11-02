做工行善團完成第312戶修繕

勞工局「做工行善團」完成第三百一十二戶房屋修繕。（勞工局提供）

記者翁聖權∕新營報導

勞工局「做工行善團」十一月二日分別至關廟區、鹽水區與安南區修繕，三處房屋都受到颱風丹娜絲風災重創，影響居住安全。勞工局接獲通報後陸續結合多個工會與企業共同投入修屋，其中關廟區吳姓案主是南市完成的第三百一十二戶，市長夫人劉育菁也帶來紅柚應景水果及飲品感謝志工辛勞。

勞工局指出，關廟區吳姓受災戶房屋修繕工程，首先由新舜公司率先完成屋頂搭建與縫隙修補，隨後由電氣工會進場重新配置電線，確保用電安全。油漆工會二日再接力進場，為屋內外重新粉刷上色，讓整體空間煥然一新。這個案件是做工行善團完成的第三百一十二戶修繕（黃偉哲市長任內第兩百三十一戶），也是丹娜絲颱風災後重建完成的第卅五戶。

廣告 廣告

鹽水區的王林女士為職災勞工，工作時左手遭運轉機器壓砸傷導致四指截肢，房屋亦因颱風受損而無力修繕，家具泡水毀壞。勞工局接獲職災專服員轉介通報後啟動修繕協助，電氣工會一日出動十名志工進行電氣線路配置，木工及電氣兩大工會二日攜手到案家進行室內裝潢裝修和電線配置，木工工會並自官田區二手倉庫運送生活二手家具致贈案主，改善住家生活品質。

安南區的潘女士為弱勢原住民，長期洗腎，同住的兒子因膝蓋軟骨斷裂開刀，房屋同樣受風災毀損，家中經濟困難，無法自行處理。經由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力。