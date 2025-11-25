做工行善團志工修繕不綴 職災中心贈風扇衣

財團法人職災預防及重建中心贈送風扇衣予做工行善團修繕志工，降低熱危害風險。(南市府勞工局提供)

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局、財團法人職業災害預防及重建中心，二十五日合辦一場職安衛生宣導會，向參與做工行善團的志工，宣導職安觀念，職災預防及重建中心並贈送每位志工一件風扇衣，以降低熱危害風險。

勞工局說，這場宣導會邀請勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心技正趙懋勳，分別從熱危害對人體健康的影響切入主題，再介紹預防熱危害的相關法規做補充說明，並援引實際職災案例，提出改善與預防事故發生的具體建議，以增進參訓學員的工安意識，提升預防職業災害的能力。

勞工局長王鑫基感謝所有工會夥伴與志工，不辭辛勞、接力為弱勢家庭房屋修繕，為他們點亮希望。（勞工局提供）

勞工局長王鑫基表示，勞工局長期匯聚做工行善團修繕工會志工力量，協助弱勢家改善居住環境，感謝所有工會夥伴與志工，不辭辛勞、接力為弱勢家庭點亮希望。

志工們經常曝露於高氣溫戶外作業熱危害的風險中，幫助他們避免高氣溫戶外作業引起的職災是不可忽略的課題；感謝職災預防及重建中心提供風扇衣給修繕志工，照顧修繕志工的安全與健康，讓他們在幫助別人修繕房屋時，自己也能安全的工作。