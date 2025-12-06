做工行善團感恩餐會 表揚工會、志工

勞工局長王鑫基（第二排右六）表揚各修繕工會和志工，感謝長期無私奉獻。 （勞工局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

南市勞工局結合做工行善團志工，為弱勢修屋和義剪，六日舉辦做工行善團十二週年修繕檢討暨交流分享感恩餐會，回顧一年來在地震與風災後協助弱勢家庭修屋成果，頒發感謝狀表揚工會、志工無私奉獻，並感謝「有錢出錢、有力出力」情義相挺的贊助者。

勞工局長王鑫基說，自一０二年底由勞工局結合大台南總工會等工會推動弱勢職災勞工房屋修繕計畫，後來並結合弱勢義剪服務，團隊正式定名「做工行善團」。

大台南總工會和台南市勞工志願服務協會，及各相關工會志工發揮各自專長，為弱勢及職災勞工房屋修繕及義剪，其中，為弱勢家庭修繕已完成三百十五戶 。

大台南總工會理事長鄭山林表示，感謝木工、泥水、水電、油漆、電子機械加工、鋁製品、餐飲等修繕工志工會接力投入，讓愛與溫暖傳遞各角落。

他說，今年地震和颱風侵襲，「做工行善團」出動一百二十人次水電專長志工 ，為震災受災戶修復三百四十八處管路，並幫助弱勢戶房屋修繕；針對丹娜絲風災，做工行善團已完成卅八戶弱勢受災戶修繕，有四案修繕中，為災民打造安全居住環境 。

市長夫人劉育菁到場感謝志工們無私奉獻，肯定志工們不分假日、不畏辛勞，持續投入弱勢修繕，將關懷與溫暖帶給需要幫助的家庭。

王鑫基表示，感謝大台南總工會扮演「桶箍」角色，長期協助勞工局推動「做工行善團」弱勢修繕及義剪服務，今年更集結工會志工展現專業、毅力與韌性，陪伴弱勢家庭走過災害困境；未來勞工局將持續強化做工行善團機制，整合公私力量，提供更即時、有效的修繕服務。