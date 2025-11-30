做工行善團為三災戶重建家園

市長夫人劉育菁(左五）至七股慰問修繕志工。（勞工局提供）

記者翁聖權∕新營報導

勞工局「做工行善團」志工三十日兵分三路，分別至鹽水、七股及安南等地協助受丹娜絲颱風影響的受災戶重建家園。市長夫人劉育菁準備水果及飲品慰勞志工，並致贈月曆感謝工作團隊。

勞工局指出，安南區潘姓案主為弱勢原住民，長期洗腎且需依賴兒子照顧，但其兒子近期因膝蓋手術無法工作，家庭經濟陷入困境，屋舍亦於颱風後多處損壞。行善團自十月十七日起啟動「工會接力」協助，由泥水、電子加工、電氣及木工等工會分工修補屋頂、更新電線、進行結構填補與裝潢作業。泥水工會志工十一月三十日攜手完成第三百一十五戶弱勢修繕。

鹽水區陳姓案主住家因颱風損毀嚴重，加上收入不穩無力負擔修補費用。行善團完成前期斷電與拆除後，十一月廿五日由電子加工工會施作鐵皮，三十日電氣工會再接力配置線路。

七股區朱姓案主家屋遭颱風破壞，近期又因職災暫無收入，修繕費用無著落。經職災專業服務員轉介後，「做工行善團」立即展開會勘與作業。泥水與電氣工會率先投入現場，進行破損結構拆除、地板泥作抹平及線路斷電與安全檢查等初步工程，三十日鋁製品工會進行門窗修繕作業，電氣工會再進場完成線路與管路施工。