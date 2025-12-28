做工行善團為兩風災戶修繕

台南市泥水工會志工為弱勢風災戶進行屋瓦修繕。（勞工局提供）

記者翁聖權∕新營報導

勞工局「做工行善團」志工十二月廿八日前往官田及鹽水，協助丹娜絲颱風的受災戶修繕房屋，以具體行動讓原本破舊的房屋重現新貌，為弱勢家庭打造安心居住的家園。

勞工局指出，官田區個案七十三歲的陳女士為丹娜絲颱風的受災戶，因喪偶與兒子同住，兒子身體狀況不佳，只能打零工賺取微薄收入。陳女士每月領取中低收老人生活津貼約四千多元。目前居住之房子屋頂、廚房受損，無力負擔房屋修繕費用。

經「做工行善團」場勘隨即展開修繕工程，由泥水工會拆除屋內天花板，當日官田區長洪聰發親自前來案家帶飲料慰勞志工。廿八日電子加工工會接力進行水槽水、水切施作。泥水工會進行屋瓦修繕、防水施作，官田區公所團隊也帶飲品到場為志工打氣。

鹽水區陳姓案主房屋因今年七月丹娜絲風災來襲而嚴重受損，因家庭經濟狀況不穩，無力負擔高額修繕費用。做工行善團接獲通報後，前往現場會勘，並迅速規劃後續修繕期程。前期包含斷電、拆除及管線配置等作業皆已完成，室內裝潢工程亦於上週順利完工。廿八日由泥水工會志工進行壁磚施作，完成牆面磁磚工程，讓案主距離重返溫馨家園的目標再近一步。