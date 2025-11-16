做工行善團為鹽水風災戶修屋

台南市電氣工會志工前往鹽水幫丹娜絲受災戶配置臨時用電，以利後續施工作業。（勞工局提供）

記者翁聖權∕鹽水報導

勞工局「做工行善團」十六日前往鹽水區後寮、下寮協助丹娜絲颱風受災戶修繕房屋，以及前往官田區整理二手家具，持續為弱勢族群創造更多福祉，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政目標。

勞工局指出，鹽水區陳姓案主與丈夫扶養三名子女，案主從事家庭手工，其丈夫從事挖土機作業臨時工，每月收入不穩，依靠補助過生活。案主房屋因今年七月丹娜絲風災肆虐受損，無法負擔修繕費用，做工行善團志工於十月底前往會勘，並安排後續修繕期程。電氣工會志工十六日前往進行斷電作業並配置臨時用電，以利後續施工作業更順利。

另一位同樣居住於鹽水區的魏姓屋主，長期獨自居住，主要以臨時割稻、割草維生，每月僅領取中低收入老人生活津貼四千餘元，其房屋亦因丹娜絲颱風來襲嚴重受損，因經濟困難無力自行修繕，生活安全堪憂。勞工局在接獲通報後，經志工前往會勘後，本週由電氣工會率先協助進行斷電作業及安裝臨時電表，後續將由其他工會志工陸續投入屋頂、屋瓦、天花板修繕，拆除與清運作業，以及鐵皮屋頂安裝、室內裝潢及油漆等工程。

另外，台南市勞工志願服務協會志工十六日至官田區二手家具倉庫進行家具封膜作業。這些自各界捐贈的愛心家具，日後將贈送給有需要的弱勢家庭。