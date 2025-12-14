做工行善團第三一九修繕案完工

勞工局「做工行善團完成位於七股區的第三一九戶修繕案。 （勞工局提供）

記者翁聖權∕新營報導

勞工局「做工行善團」十四日完成位於七股區的第三一九戶修繕案，此外還有鹽水區兩戶同步啟動修繕工程，合計三戶家庭陸續獲得協助，得以重建安心的生活空間。大台南總工會理事李俊平與祕書送水煎包、茶葉蛋及飲品慰勞志工。

勞工局指出，七股區朱姓案主因遭遇職災仍在復原中，所居住的房屋受風災破壞。做工行善團志工於十一月啟動修繕作業。隨後泥水、電氣、木工及鋁製品等工會志工陸續接力投入修繕，從拆除老舊損壞結構、地板抹平、更換電氣線路，到室內裝潢，後續由鋁製品工會協助完成鋁窗與紗門安裝等工程。

因案家化糞池滿溢，電氣工會主動聯絡抽化糞車協助處理，讓居住環境更加安全衛生。歷經幾週的施作，十四日由油漆工會志工美化屋內外，為整體修繕畫下圓滿句點。

鹽水區的陳姓案主因丹娜絲風災重創南部地區，住家遭受重大的損害，龐大的修繕費用成為沉重負擔。做工行善團目前已完成斷電、拆除、管線配置及地坪整平等前置工程，十四日由泥水工會志工鋪設地磚。

同樣位於鹽水區的魏姓屋主為中低收入戶且獨居，住家也因丹娜絲颱風侵襲而嚴重受損。做工行善團接案後展開接力修繕，目前已完成屋頂新建鐵皮、牆面裂縫泥作補強及線路管路配置等基礎工程。