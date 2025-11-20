「做得好人家說你運氣好，做不好說你不如爸爸」家族接班人的歡喜與憂愁

不論是王文淵、徐旭東那一代，到現在的新一代接班人郭台強的公子郭永富，最後都會遇到一樣的挑戰：公司經營的如何？（圖片來源／台灣董事學會）

台灣董事學會於 19 日舉辦「第十四屆華人家族企業年度論壇」，發布〈2025 華人家族企業關鍵報告〉，直指台灣家族企業正面臨轉型壓力，台下的聽眾是正崴精密董座郭台強的公子郭守富，帝寶工業許敘銘的三子許智博和臺南紡織董座侯博明的長女侯郁琳，他們都被視為家族企業第二代、第三代，都可能是接班的候選人，或者正在接班的路上。

宏碁創辦人施振榮在論壇上以過來人身分點出，時代變動更快，「代代有不同使命，但都需要共同協作。」以自身經驗分享，應將「企業家族」視為理念與文化的集合體，新世代若能以使命感推動創新，台灣家族企業將能迎來新一波成長。

施振榮期許，新世代以使命感推動創新

實際上，施振榮是第一代，白手起家那一代，比較像這三位企二代、三代未來的角色，反而是台塑集團的王文淵、亞東、遠東集團的徐旭東，台新金光金的吳東亮，他們也曾年輕，也曾剛從國外留學回台，也曾要把集團帶入新的成長動能。

正崴精密董座郭台強的公子郭守富，他爸爸有名，叔叔郭台銘更選過總統。（攝影／鄭國強）

許多台灣人都誤以為，現在的企業接班人普遍從國外回來，而他們父執輩大多留在台灣完成學歷，實際上，國內目前老一輩的CEO學歷非常出眾，剛卸任的華南金控前副董事長林明成是日本慶應大學法學碩士，台塑大掌門人王文淵是美國休士頓大學化工碩士。

郭守富、許敘銘、侯郁琳和上一代一樣，幾乎還在念書就開始幫家裡做事，還不一定有薪水可以拿，等於是替公司的股東做免費的，或者當實習生，還不能領股東發的薪水。

大學生時期，邊念書邊幫家裡跑業務

郭守富透露，22歲還在美國念大學就幫忙跑業務，直到大學畢業之後，才有薪水可以領，10年之後，才開始擔任第一家公司的董事長。他自己玩笑說，「我老闆只有一個，我爸爸，我之前只領過我爸的薪水。」

帝寶工業許敘銘的三子許智博幫公司談成過很多筆大生意，一年出國90天，已經成為家族企業的骨幹（攝影／鄭國強）

帝寶工業的許智博頭腦相當靈活，家裡一筆很大的生意還是他去談進來的，他回想到，當時父親指帝寶最大的優勢是少量、多樣、客製化，這樣海量生產、殺價競爭的對手就無法進來搶單，有一天他開車等紅燈，前面停一台法拉利跑車讓他靈光乍現，「這不就是帝寶要的客戶嗎！」

許智博費盡心思終於把幾個大廠談進來，包括知名跑車品牌麥拉倫，現在，他說自己一年有90天的時間不是出國，就是在往機場的路上，每個禮拜飛一趟歐洲。

做得好人家說你運氣好，做不好說你不如爸爸

侯博明的長女侯郁琳先走出自創品牌的路，創造了FEAL，並將日本街頭潮流教父Nigo的Human Made咖哩品牌CURRY UP引進台灣，她被主持人問起接班、創業，引用常對FEAL的概念說「我會把自己的角色 定義成一個橋樑，創業的是想延續上一代的基礎。」

臺南紡織董座侯博明的長女侯郁琳自創品牌，要讓品牌和原來家族企業產生連結，成為一個生態系。（攝影／鄭國強）

FEAL本身是代理品牌，她說到，「我們第一代FOUDATION是百貨業，我們的公司 是代理品牌，因此朝向全方位整合，形成一個生態系，這是我和家庭的聯結。」

在接班的路上，他們都還年輕，但和老一輩的接班人比起來，老一輩接班人一開始可能苦思如何走出父輩陰影，而新一代的他們則思考如何在新時代找到定位，但接班人天生就必須遭遇一種評價，可能「做得好人家說你運氣好，做不好說你不如爸爸」，然而無論是王文淵還是新一代，最後的檢驗標準只有一個：企業能否持續成長、保持競爭力、創造股東價值。

