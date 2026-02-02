「做得最好的角色是小胖老師」 袁惟仁兒子淚喊：下輩子再當及格的父子



知名音樂人袁惟仁今天（2日）病逝，生前遭前妻指控出軌導致婚姻破裂，離婚後子女跟著前妻生活。其子袁義在平台發文哀悼父親，文字間道盡父子間矛盾羈絆的情感，感傷父親「這輩子做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師」，但也坦承自己不夠勇敢，也不是合格的兒子，「若還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」

袁惟仁兒子袁義也在演藝圈擔任幕後工作，他在IG發文，提到「這幾天我一直在想，七年後，站在告別前，真的會比較容易嗎？」他不知道答案，只知道自己一點也沒有更勇敢，知道時間快用完的時候，他還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。

袁義坦承，「我知道我們沒有什麼回憶可以把我困住。我認識你的樣子，甚至跟所有觀眾一樣。這幾天我一直重看那些有你影子的節目，一直重複播放那些



你留在這個世界上的歌。我真的好希望那麼一句歌詞是為我寫的。不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，而是只有在我跟你之間才聽得懂的那種。我沒有找到，但我不想找了。」







袁義傷感說，「我們都知道你這輩子做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師吧。我不怪你！因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子，這樣算是扯平了吧！」並期許如果還有下輩子，希望彼此可以當個及格的父子。最後，袁義謝謝袁惟仁將我帶到這個世界，希望父親在另外一端，能繼續為了兒子感到驕傲，他也會為了袁惟仁感到驕傲。

袁惟仁的女兒袁融也發文說，父親袁惟仁是全世界最溫柔、最善良的人，記憶中從沒看過爸爸發脾氣，「爸爸的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。在我心裡，他永遠都那麼美好。」（責任編輯：殷偵維）